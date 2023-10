Mujeres con cáncer de mama denunciarán a la Cofepris y a López-Gatell por falta de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un grupo de mujeres con cáncer de mama anunció que en las próximas semanas presentarán una denuncia en contra de la Cofepris, la Secretaría de Salud federal y de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, por la falta de medicamentos y la deficiencia en los servicios de salud en varias partes del país.

A través de videos y un comunicado, pacientes con cáncer de mama en varias etapas que se atienden en los estados de Yucatán, Michoacán, Baja California, entre otros, mostraron su inconformidad con la falta de medicamentos, como la vacuna trastuzumab, ribociclib, anastrozol, fulvestrant, abemaciclib y en las radioterapias, en los tiempos de espera para acceder a quimioterapias y otros estudios, así como problemas en la periodicidad de las citas programadas por el IMSS en dichas entidades.

También denunciaron el caso de María Granados Moreno, mujer con cáncer de mama que falleció hace poco debido a la falta de medicamentos como el ribociclib y la falta de radioterapias paliativas.

“En nuestro país guardamos un luto por aquellas mujeres que perdieron la vida esperando sus quimioterapias, estudios, gamagramas, pet, tomografías, resonancias, mastografías. Tal es el caso de la señora María Granados Moreno, quien en recientes días perdió la vida esperando el ribociclib y sus radioterapias paliativas, como evidencia se muestra en su contrarreferencia médica que se retrasó por falta de presupuesto, ella se atendía en la clínica 4 del IMSS de Zamora, Michoacán”, indicaron las mujeres en un comunicado.

Proceso pudo acceder a la contrarreferencia hecha por la Clínica 4 del IMSS, donde se muestra que María Granados necesitaba acceder a las radioterapias paliativas, pero no pudo debido a la falta de presupuesto y que les abastecieran del ribociclib.

Contrarreferencia del IMSS

“El día de hoy acude paciente familiares refiere aun pendiente inicio de radioterapia paliativa a SNC (sistema nervioso central) la cual se ha retrasado por temas de falta de presupuesto, ya se presentó orden de compra por ribociclib aceptada por directivos por lo cual entrego receta manual para surtir en cuanto se cuente con abasto”, indicó el documento, donde también le otorgaban un pronóstico reservado de vida.

Otro caso que se expuso de esa clínica es el de Blanca Pacheco, quien fue diagnosticada con cáncer de mama el 31 de mayo y el 8 de junio inició su tratamiento de ocho quimioterapias, de las cuales solo dos se las pusieron completas y a partir de la tercera se le pusieron incompletas o ella tuvo que conseguir el medicamento para ponerlas.

Añadió que: “Sí me gustaría que esta información llegase a las personas correspondientes, al presidente o a las personas que sean responsables y que pudieran dar más apoyo o más atención a esta situación, porque si de por sí el tener el diagnóstico y que no haya nuestro medicamento es algo pesado, porque a veces no tenemos los recursos suficientes o a veces no está el medicamento y lejos de avanzar, frenamos nuestro tratamiento”.

Similar es el caso de Miriam Espinosa del Río, a quien le detectaron cáncer de mama en 2019 y no pudo completar su tratamiento de ocho quimioterapias debido a la falta de medicamentos en la clínica 4 de Zamora, Michoacán.

También denunció que tuvo problemas con el aparato de radiaciones, ya que era viejo e incluso le llegó a perforar un pulmón.

“Fuimos con los directivos de nuestra clínica, no nos hacían caso, nos decían que era lo que nos podían ofrecer, que si lo tomábamos o lo dejábamos. ¿Qué decisión tomamos? Pues seguir teniendo ese tratamiento”, comentó Miriam Espinosa del Río.

En el comunicado, las mujeres añadieron que ha habido casos donde sí les llegan los medicamentos, pero se encuentran caducos, como es el caso de Estela Flores, quien padece de cáncer de mama en el seno derecho desde 2020 y lleva dos meses sin poder acceder al medicamento en donde se atiende, que es el Hospital General Regional No. 12, Lic. Benito Juárez, del IMSS en Mérida, Yucatán.

“En noviembre de 2021, empiezo con medicamento oral, me dan el medicamento que se llama letrozol, el cual debería tomar una diaria. Durante todo el tiempo, de septiembre a la fecha, no he tenido problemas con el tratamiento, salvo estos dos últimos meses que no nos han surtido el medicamento en mi Unidad de Medicina Familiar, ya que nos reportan que el medicamento nos llega caducado, motivo por el cual no me lo dan y yo he tenido la necesidad de comprar o adquirir ese medicamento, porque no puedo quedar sin tomarlo”, relató la señora Estela Flores a través de un video.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país fallecieron en promedio 17.5 mujeres por cada 100 mil habitantes en 2022, siendo mujeres de 60 y más años con la mayor tasa de mortandad, con 51.3 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En la encuesta se muestra que instituciones como el IMSS o la propia Secretaría de Salud (Instituto para el Bienestar o IMSS-Bienestar) son donde más mastógrafos hay, donde se acumulan 70% de los equipos para detectar el cáncer de mama.