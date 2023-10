Abuchean a Xóchitl en Comalcalco, bastión del exdirector de Fonatur de la 4T (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, fue abucheada por manifestantes de la población de Comalcalco, Tabasco, cuna del exdirector de Fonatur Javier May, quien aspira a gobernar en estado del que es originario también el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La visita se llevó a cabo el fin de semana, y en las imágenes se ve a personas con pancartas cuyos letreros no son visibles y que gritan a la virtual candidata presidencial de la oposición: “fuera, fuera”, y “arriba Morena”.

Xóchitl se acerca a conversar con los inconformes con su visita, pero estos solo siguen espetándole que se vaya. Acto seguido y sonriendo, Gálvez se retira y cruza la calle para abordar una camioneta que es seguida por al menos tres más de color blanco.

Mientras parte, una voz masculina lanza: “¡desembuchen todo lo que se han robado, perros!”.

Gálvez Ruiz, acudió a dicha entidad a efecto de dar una conferencia de prensa, en la cual hizo un llamado a militantes de Movimiento Ciudadano a sumarse a su proyecto si lo desean, y se reunió con la estructura del FAM en la zona.

En una entrevista, Javier May arremetió contra Xóchitl Gálvez.

“Es mucho cinismo del conservadurismo, los neoliberales son muy cínicos, la verdad es que creen que van a venir a engañar a los tabasqueños que son muy avispados. Los tabasqueños vamos a defender los logros de la Cuarta Transformación", declaró May, quien señaló que ni el PAN ni el conservadurismo "tienen cabida".

?? | Sobre la visita de Xóchitl Gálvez a Tabasco Javier May Rodríguez señaló que en la entidad no tiene cabida la oposición, que el PAN volverá a perder el registro y que en Tabasco no van a venir a engañar.#Tabasco |#Noti13 pic.twitter.com/skvkf9sdb2 — Noti13Tabasco (@noti13tabasco) October 1, 2023