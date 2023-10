AMLO defiende al Ejército: fue el Estado Mayor Presidencial el que disparó en Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que en la masacre del 2 de octubre de 1968 no fue el Ejército, sino el Estado Mayor Presidencial, el que disparó en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, por órdenes de Gustavo Diaz Ordaz; también los llamó los “fifís” al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Se tomó también la decisión de quitar al Estado Mayor Presidencial, porque era como un poder paralelo. Había una dualidad de poderes y, lo voy a decir, los del Estado Mayor eran como los ‘fifís’ al interior de la Defensa: alimentación importada, especial, ganaban muchísimo más. Era una élite, y se sentían por encima de oficiales del Ejército y también de la Armada de México. Entonces, por eso se terminó con lo del Estado Mayor”, y expuso que por esa razón decidió eliminar este grupo, lo cual, incluso, le fue advertido y se dio la instrucción al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

A 55 años de la masacre de estudiantes, dijo: “El 2 de octubre del 68, que no se olvida, el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa en casos como esos –no en todos los casos, pero sí en casos como ese– recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad, Gustavo Díaz Ordaz, primero”.

El mandatario federal aseguró que hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68 quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial y entre los testimonios difundidos mencionó lo publicado por el periodista fundador de Proceso Julio Scherer y Carlos Monsiváis, “Parte de Guerra, Tlatelolco 1968: Documentos del General Marcelino García Barragán: Los Hechos y la Historia”.

El presidente López Obrador agregó: “En una ocasión el ingeniero Cárdenas me platicó que, en 1969, después del 68, después también del asesinato de Carlos A. Madrazo, él llegó a casa de su papá, del general Cárdenas, y venía saliendo Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa. Y el ingeniero Cárdenas le preguntó al papá que a qué había ido el general García Barragán, y el general Cárdenas le contó al ingeniero que había ido a decirle, llorando, de que en lo del 68 había participado el Estado Mayor y que la culpa se le habían cargado al Ejército”.

En torno a los equilibrios, expuso que había una realidad: “era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial, tenían prácticamente secuestrado al presidente. Iba el presidente a algún lado, y rodeado; estaba hablando con alguna persona y siempre ahí. Y se sentían superiores, era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Secretaría de la Defensa, porque supuestamente el jefe del Estado Mayor estaba más cerca del presidente y tenía más influencia”.

Antes, recordó, que eran 8 mil elementos para cuidar al presidente. “Ahora me cuidan 15 compañeras, jóvenes. ¿Y de qué me cuidan? Pues de que no me vayan a apachurrar, que no me vayan a jalar tanto cuando se toman una foto y me jalan del cuello, nada más eso, porque no son elementos de seguridad, es para ayudarme en los actos”, afirmó.