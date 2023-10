Demandas del 68 son semejantes a las de los padres de los 43 de Ayotzinapa: exlíder estudiantil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las demandas de los padres de los 43 hacia el Ejército son las mismas que las que se tienen en el caso del 68, dijo Félix Hernández Gamundi, integrante del comité 68 Pro Libertades Democráticas.

En el mitin por los 55 años de la matanza del 2 de octubre, llevado a cabo en el Zócalo, el exlíder estudiantil del 68 recalcó las similitudes entre las demandas de los padres de los 43 con las del comité del 68, en relación al acceso a información del Ejército.

"Me llamó la atención una cosa: la demanda que ellos han planteado para que la defensa nacional entregue la información de los hechos de Ayotzinapa, es la misma demanda que traemos nosotros en la persecución de Echeverría", comentó Hernández Gamundi.

"Echeverría ya murió, pasó dos años en prisión domiciliaria pero el caso no se agota, porque se trata un delito en contra de la humanidad, generan un daño y tienen que operar el derecho internacional con el derecho interno, donde se tienen que comprometer a resolver la verdad, aplicar la justicia, reparar el daño, y garantizar la no repetición. No queremos otro dos de octubre, pero tampoco queremos más Ayotzinapas, Acteales o Aguas Blancas."

Inicia la concentración de manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para iniciar la marcha hacia el zócalo, con motivo del 55 aniversario de la matanza del 2 de octubre. | Video @G__Farell pic.twitter.com/lDyougfSqo — Proceso (@proceso) October 2, 2023

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, acusó que todas las autoridades de los diferentes niveles, así como las militares, no sabían ni tenían información en relación a la desaparición de hace 9 años en Iguala, Guerrero.

"Desconocían quiénes estaban en Iguala, quiénes eran los que estaban siendo agredidos. ¡Pura mentira! Como le hicieron con los estudiantes del 68, mintieron, mintieron como el gobierno, los políticos, los diputados, los ministros, jueces, todos mintieron", señaló Ortega.

Añadió que el Ejército ha sido partícipe en los hechos más violentos del país, como lo fue en la Guerra Sucia y en la muerte de Lucio Cabañas y que son los mismos que asesinaron a los estudiantes del 68.