Sandra Cuevas aboga por Alazraki para que sus seguidores financien Atypical (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se sumó a la petición del publicista Carlos Alazraki para que la audiencia del canal Atypical Te Ve aporte 25 pesos mensuales para contribuir a su financiamiento, ante la falta de apoyo de empresarios.

Atypical Te Ve, de Alazraki, es una de las más activas plataformas de exposición de los detractores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Atypical está entrando en un camino bastante peligroso financiero, por una razón: no estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios”, dijo el publicista en un video que este fin de semana se viralizó en redes sociales.

“Yo no critico a ningún empresario, es su dinero y tienen su razón por qué ayudar o por qué no ayudar, pero la realidad es que estamos metidos en un pedotote como no tienen idea”, afirmó Alazraki, quien siguiendo el consejo de “asesores financieros” optó por pedir que la audiencia de Atypical aporte 25 pesos mensuales para financiar el canal.

En uno de los programas de esa plataforma, Sandra Cuevas, quien llegó a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición PAN-PRI-PRD, llamó a apoyar a Alazraki, a quien calificó como un hombre “sumamente valiente” al considerar que “levanta la voz para todos los mexicanos” para decir lo que “hacen mal” tanto el presidente como Morena.

El fragmento del video de Cuevas fue viralizado por usuarios de redes sociales, quienes criticaron tanto a la alcaldesa como al publicista.

Lo único que faltaba...



Carlos Alazraki poniendo a Sandra Cuevas a pedir dinero para su programa, Atypical TEVE.



La decadencia y la vergüenza en una sola imagen. pic.twitter.com/7BsNz2acpq — Jafet Huipet (@JHRomero_) October 2, 2023

“Él pone en riesgo su vida, la de él y la de su familia (…) Lo menos que podemos hacer los que estamos viéndolo en pantalla, en redes sociales, en las plataformas, es apoyarlos. Además es una cantidad pequeñita que a veces nos gastamos en cosas que no sirven y esto, esto sí sirve.

“Atypical sirve, funciona, porque es de los pocos medios que alzan la voz para defender a todos los mexicanos y mexicanas, así que por eso yo los invito a apoyar a Carlos Alazraki y a su equipo”, dijo Cuevas.

Este lunes, la alcaldesa amenazó nuevamente con romper con la alianza Va por la CDMX, formada por PAN-PRI-PRD, si no la incluyen en la contienda para ser candidata a la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.