¿Si García Harfuch está involucrado en Ayotzinapa, por qué no han presentado denuncias?: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Si es tan malo, tan malo, tan malo (Omar García) Harfuch, como se sostiene, el pueblo (…) sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los señalamientos de su posible participación en la fabricación de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También cuestionó: “¿Por qué, si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, a nadie, no hay impunidad para nadie, porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios”.

Ante la falta de la conclusión de una investigación para determinar si el exjefe de la policía capitalina participó en los hechos que mantienen en la cárcel al exprocurador General de la República, el mandatario federal también habló de que esa decisión la tendrá que tomar la población.

“Ya no puedo yo meterme en estos asuntos, yo ya entregué el bastón de mando del movimiento de transformación, y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre. Pero, ¿por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?”, afirmó.

El presidente indicó que los adversarios a su gobierno buscan con qué afectarlo, aunque, dijo, nada les ha funcionado.

“Quieren seguir considerando al pueblo menor de edad o pensando que el pueblo es tonto –tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero así son los conservadores– no le tienen respeto al pueblo y mucho menos quieren al pueblo, aunque parezca increíble. Son muy clasistas, son muy racistas y muy hipócritas, porque pueden ir a la iglesia todos los domingos y confesar y comulgar, y olvidan los mandamientos, sobre todo el amor al prójimo”, dijo.

Bajo esa idea pide tenerle confianza a la población, “¿Quién va a decidir? ¿Quién decide en la democracia?

El pueblo. Si es tan malo, tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree Sheridan, está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sí sabe perfectamente, perfectamente lo que no le conviene”.

Pidió dejar el tema, porque además vendrán más señalamientos por estar en temporada electoral.