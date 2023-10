Tras detención de Andrés Roemer, AMLO pide a Israel extraditar además a Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A raíz de la detención del exdiplomático Andrés Roemer en Israel, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades de ese país que “ojalá se proceda en el caso del señor (Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal)”, acusado de tortura por el caso Ayotzinapa.

Criticó que se excusen en que no hay acuerdo de extradición en Israel pero, argumentó que es un asunto de violación a derechos humanos y recordó que ha enviado dos cartas al primer ministro de Israel sin obtener respuesta.

“Que autoridades de Israel ayuden en caso del señor Zerón, que está involucrado en el lamentable hecho de desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, fundamentalmente en la creación de la llamada verdad histórica. Desaparecen a los jóvenes el 26 de septiembre en Iguala, se están analizando las causas. El móvil, hay varias versiones de detenidos de testigos protegidos de hacia dónde se llevaron a los jóvenes”, dijo.

Agregó que con el inicio de las protestas, aunque pensaron que no habría muchas, “se apuraron las autoridades de entonces para fabricar hechos que no sucedieron o la mayoría de los hechos que se dieron a conocer no corresponden a lo que sucedió”.

Con las detenciones de personas se cometieron torturas en las que participó Zerón, “esto complicó mucho las cosas porque se demuestra que hubo tortura y un juez le da libertad a los torturados”.

El presidente indicó que esta situación no solo fue injusta también atenta contra los derechos humanos que enrareció y obstaculizó la investigación.

Señaló también el pacto de silencio sellado entre “amenazas o con inmunidad ofreciéndoles protección, entonces hizo mucho daño, son dos momentos”, insistió el presidente.