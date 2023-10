15 mdp a cambio de liberar a seis agentes de la Guardia Nacional, exigen pobladores de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Pobladores de una comunidad del municipio de Oxchuc, que tienen retenidos a seis elementos de la Guardia Nacional, advirtieron que los liberarán solamente si las autoridades estatales entregan 15 millones de pesos que fueron previamente acordados para la comunidad.

La mañana de este viernes, dos patrullas con agentes de la Guardia Nacional fueron interceptadas por pobladores de la comunidad de Mesbiljá, en los límites de la comunidad de Tzajalá.

Una de las patrullas pudo escapar, pero la otra fue retenida por los pobladores. Seis agentes fueron desarmados y llevados a una cancha techada, donde se realizó una asamblea y después de unas horas, redactaron un documento que dieron a los agentes de la Guardia Nacional para que lo leyeran y les grabaron un video que fue difundido esta tarde.

En el documento, dirigido al subsecretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, los pobladores señalaron que no habrá salida de los agentes si el gobierno no les entrega 15 millones de pesos, dinero acordado con las autoridades para la comunidad, el cual no ha sido entregado.

De acuerdo con el texto leído por los agentes, los pobladores acusan al presidente del Concejo Municipal de Oxchuc, Luis Santiz Gómez, de no dar solución al pago de los apoyos solicitados por la comunidad Mesbiljá, y pidieron su remoción.

En el video, un agente de la Guardia Nacional dice que están sanos y no han sido maltratados hasta ahora.

Además, pidió que se entable una mesa de diálogo donde se le dé solución a las demandas de la comunidad.

El mando señala que él no tiene la capacidad de decidir y resolver lo que ellos plantean.

“Necesitamos que esto no escale a un escenario no deseado. Si nos manejamos con cordialidad, nos comprometemos a que no habrá ningún tipo de agresión por parte de nosotros. Y, asimismo, les pedimos que como comunidad respeten el uniforme que portamos nosotros”, dijo el mando de la Guardia Nacional.