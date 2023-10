Consejeros del INE que votaron contra paridad en elecciones solicitan nueva sesión para su aprobación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que votaron a causa de una confusión en contra del acuerdo que obligue a la paridad de género en candidaturas para gobiernos locales en los comicios de 2024, solicitaron que a la brevedad haya una nueva sesión del Consejo General que integran, para su aprobación.

Dichos consejeros son: Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz, y Carla Humphrey.

La razón por la que votaron en contra del acuerdo en lo general, fue para poder votar de manera particular un engrose que fortalezca la fundamentación del proyecto, y así blindar el acuerdo de posibles impugnaciones por parte de partidos políticos, sin embargo, al rechazarse en lo general ya no se permitió el ejercicio en lo particular, y advirtieron una mala dirección en la votación que les generó confusión.

En el documento de solicitud, pidieron se analice un engrose de sustento jurídico que presentó la consejera Claudia Zavala, con el fin de evitar confusiones al momento de votar en sesión.

Zavala ha declarado su descontento por cómo se llevó a cabo la sesión relativa al acuerdo paritario, incluso calificó como “chicanada” el proceso de votación.