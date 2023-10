El INE ordena a Xóchitl Gálvez borrar contenido de sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual candidata a la Presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció en su cuenta en X que eliminará algunas publicaciones de la red social en acatamiento a una orden del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Por instrucción del INE eliminaré las siguientes publicaciones antes de las 18:00 horas”, se lee en la publicación de la senadora.

Su mensaje es acompañado por dos videos de entrevistas que le han hecho recientemente, una de ellas con Joaquín López Doriga en la que habló acerca de la posibilidad de que Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial por Morena, rehuya a debatir durante las campañas presidenciales.

“Yo creo que ella le va a rehuir al debate, se va a tratar de restringir a dos o tres debates que además son acartonados”, mencionó la todavía senadora en la entrevista.

A su vez, Xóchitl Gálvez refiere en dicho video ciertos problemas que considera existen en el país en materia de seguridad, economía y energía.

El otro video que acompaña a su publicación es un extracto de una entrevista que le hizo la conductora Adela Micha, en la que apuntó sobre dificultades que considera en el actual sexenio vive el sector campesino.

“No les han respetado los derechos, por ejemplo, ya no existe la financiera rural, ya no hay créditos, hay una sequía brutal y ya no hay Fonden, y perdieron sus cosechas y quizá no tengan dinero para sembrar el año que entra… no va a haber dinero que les alcance con la pensión porque ellos aunque sea levantaban su maíz de autoconsumo”, señaló en dicha entrevista.

También en este segundo video se le ve comentar sobre la falta de acompañamiento del actual gobierno en ciertos sectores, a pesar de las ayudas directas que otorga.

“Tienes una pensión más alta de adulto mayor, pero ahora tienes que comprar los medicamentos… tienes un poco de dinero para que tu hija tenga una beca, pero pues no hay empleo, o no hay vivienda para los jovenes” refirió la senadora en aquella entrevista.