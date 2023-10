En Guanajuato, Morena está 10 puntos arriba del PAN: Sheinbaum y Delgado

SILAO, Gto. (apro).- En Guanajuato, Morena está 10 puntos arriba del PAN en encuestas, aseguraron Mario Delgado y Claudia Sheinbaum frente a alrededor de 8 mil personas que asistieron al encuentro al que convocó la aspirante a la presidencia de la República para la firma del compromiso de unidad y militancia por la transformación.

"Lo que dicen las encuestas es que aquí nuestro movimiento lleva más de 10 puntos de ventaja sobre la derecha. También hay un deseo de cambio", dijo Mario Delgado, líder nacional de Morena.

En Guanajuato ya comenzó el camino de la transformación, del apoyo a los más necesitados, de la democracia, del acceso a los derechos. A nuestro movimiento nada lo detiene. Gran reunión con militantes en este estado. pic.twitter.com/NmJrS1ADDE — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 20, 2023

Sin dar detalles sobre las encuestadoras que colocan a Morena en la preferencia electoral sobre el PAN, partido político que ha gobernado 33 años en Guanajuato, Sheinbaum afirmó que la población guanajuatense "va a caminar con el rumbo de la cuarta transformación".

Guanajuato es el bastión que tiene el PAN a nivel nacional; incluso, en 2018 fue el único estado del país en el que Ricardo Anaya superó en número de votos a Andrés Manuel López Obrador.

Frente a las miles de personas que se dieron cita en el polideportivo Los Eucaliptos, propiedad del gobierno municipal que actualmente encabeza el morenista Carlos García Villaseñor, Claudia Sheinbaum habló, como lo ha hecho en las últimas visitas al estado en busca de la candidatura por la presidencia de la República, del ex presidente guanajuatense, Vicente Fox Quesada, al señalar que en el año 2000 prometió un cambio, llamó "víboras tepocatas" a militantes priistas, pero ahora se junta con ellos.

En esta ocasión presentó a los asistentes un breve audio donde se escucha la voz de Fox opinando sobre la estrategia de apoyos sociales.

"Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl", se pudo escuchar en el encuentro. Las personas asistentes respondieron al grito de ¡Culero, culero!.

"No crean que fumó mucho de eso que se quiere legalizar. No, no crean que ya está cucu, tampoco, es que eso piensan los conservadores, eso piensan los del PRIAN, piensan que los programas sociales son para flojos, que los adultos mayores que reciben la pensión universal son flojos, pues aquí les decimos que no, los adultos mayores merecen todo nuestro apoyo y respeto, porque han contribuido a la vida de sus familias, de sus pueblos, son héroes de la patria".

En primera fila estuvieron Alma Alcaraz, Antares Vázquez, Ricardo Sheffield y Ernesto Prieto, las cuatro personas que aspiran a la candidatura de Morena a la gubernatura.

Frente a aspirantes, Sheinbaum aseguró que "se trata de transformación y también de que es tiempo de mujeres, pero van juntas, no puede ir por separado, porque somos mujeres transformadoras y vamos a demostrar que las mujeres de la transformación vamos a seguir transformando nuestro país".

Guanajuato es uno de los nueve estados del país donde habrá elección a la gubernatura, todavía sin definirse el género de la candidatura.

Claudia Sheinbaum hizo referencia a la violencia que se vive en Guanajuato, responsabilizando a los gobiernos panistas que no atendieron las necesidades de jóvenes.

"Ahora lo que nosotros decimos es que los jóvenes se merecen abrazos por parte del gobierno, lo que se merecen es educación, empleo digno bien remunerado, por eso la cuarta transformación abraza a los jóvenes de México para que puedan tener alternativas, apoyos, educación, por eso luchamos nosotros", prometió.

Finalmente, en entrevista, al término del evento, Sheinbaum manifestó que Morena ha sumado a empresarios al movimiento en todo el país.

"La mayoría de los empresarios están con nosotros".

La declaración se dio cuando le preguntaron por la declinación de última hora del empresario Héctor Tejada, quien había sido agregado a la lista para encuestar y nombrar a la persona candidata de Morena al Gobierno de Guanajuato. Tejada es actualmente el presidente de la Concanaco.