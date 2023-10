"Es una estupidez", reacciona Xóchitl Gálvez a expresión de AMLO respecto de la foto con "Alito"

QUERÉTARO, Qro. (apro).- La represente del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, volvió a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de violencia política en razón de género.

De visita en Querétaro, Gálvez Ruiz cuestionó la reacción que tuvo el mandatario respecto de una fotografía que captó el momento en el que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, le habla al oído.

"Ay, ay, ay, ay, ay, ay", dijo sonriendo el mandatario al ver la portada del diario Milenio que incluía esa fotografía en su edición del pasado 18 de octubre.

"Déjalo ahí que está hasta, hasta romántico", añadió el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

Este día, en el inicio del proceso electoral 2023-2024 en el estado de Querétaro, en la que tuvo actividades desde la mañana, la senadora del PAN calificó de una "estupidez" lo dicho por el mandatario a quien señaló de macho y de cometer violencia política en razón de género.

"Esta foto donde 'Alito' me habla al oído, eso nunca se lo había dicho a un hombre el presidente porque es un macho, decir que 'miren qué foto tan romántica', insinuando un romance mío con el presidente del PRI, es una estupidez y lo hace porque es un macho y eso se llama violencia política en razón de género y él ya tiene medidas cautelares", señaló en una rueda de prensa.

No obstante, la senadora del PAN (que también ha hecho expresiones en el sentido de Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer llevada "de la manita" por el mandatario mexicano) omitió decir si lo denunciará de nueva cuenta.

"Lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo porque no tiene ningún respeto por las mujeres, pero allá las mujeres que le permiten hacer este tipo de conductas al presidente de la República".

La senadora manifestó su interés para que en Querétaro se unan el PAN, PRI y PRD.

En la pasada elección del 2021, el PRI fue relegado como tercera fuerza política y el PRD ni siquiera alcanzó el 3 por ciento de la votación requerido por la ley.

"Yo hago votos porque nos pongamos de acuerdo todos y podamos terminar con los mejores cuadros que tiene cada partido y podamos ir con una alianza absolutamente ganadora", afirmó Gálvez.

En la rueda de prensa Gálvez Ruiz insistió en que el "ataque" al Poder Judicial no es un asunto de recursos o de fideicomisos sino porque "la ministra Piña no se dobló con el presidente".

"¿Por qué cuando estuvo Arturo Zaldívar no dijo nada?, entonces sí me parece que es más un tema político".

Cuando una colega le preguntó del tema de la detención que sufrieron habitantes del municipio Cadereyta de Montes, quienes se manifestaban en el acceso del "Acueducto II" en su exigencia por agua, la senadora se limitó a decir que "nunca estaré de acuerdo con reprimir, pero creo que lo que le está haciendo falta a Querétaro es dinero, dinero para invertir en sus obras de infraestructura".

Y criticó que el gobierno de López Obrador haya quitado el "Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas".

No obstante, la exigencia de esos habitantes en parte tiene que ver con la falta de cumplimiento con el compromiso de hace 17 años de las autoridades locales de una administración panista, de dotarles de agua si parte del líquido de su municipio se lo llevaban a la capital queretana mediante el "Acueducto II".

Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que visitó Querétaro por invitación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Detalló que los industriales cubrieron "sus gastos" y le pusieron un vehículo.

"Vine invitada por Canacintra, Canacintra cubrió mis gastos y me puso el vehículo en el que me estoy conduciendo, aunque también está mi vehículo personal aquí y en él me voy a regresar".

En Querétaro, el dirigente estatal de la Canacintra es Esaú Magallanes Alonso, quien en 2018 fue candidato a diputado federal por la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, no consiguió los votos suficientes y fue superado por el candidato de la coalición de Morena, PT y PES.

Apenas ayer, jueves 19 de octubre, el gobernador panista Mauricio Kuri González participó en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra, realizada en Querétaro.