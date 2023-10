Por confusión, el INE rechaza acuerdo de paridad de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por una aparente confusión, el Consejo General del Instituto General Electoral (INE), rechazó el acuerdo por el que los partidos políticos tendrían que postular cinco mujeres como candidatas a gubernaturas en las elecciones de 2024, con el fin de procurar paridad de género.

Esto a pesar de que 10 de los 11 consejeros se pronunciaban a favor del acuerdo paritario, sin embargo, dentro de la discusión varios de ellos alegaron la necesidad de un engrose que fortaleciera los argumentos jurídicos ante la previsible impugnación de los partidos.

Por lo anterior, un bloque conformado por los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz, y Carla Humphrey, votaron contra el proyecto en lo general, con el fin de que se fortaleciera la argumentación jurídica del proyecto.

A favor votó el bloque integrado por Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, sin embargo, al votarse por mayoría en contra, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, señaló la imposibilidad de una votación en particular y se rechazó el proyecto.

Dania Ravel calificó como una “chicanada” la votación, en razón de que no tuvieron oportunidad de discutir el engrose de argumentos jurídicos de forma separada.

“Presidenta, con todo respeto, esto es una chicanada. Porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5 y 4, y se aferraron a que esto no fuera así, y se nos dijo que iban a separar esos puntos resolutivos para que se sometieran a consideración y ahorita no quieren, eso no puede transitar, por favor”, apuntó.

En respuesta, la consejera presidenta exigió conducirse con respeto a Ravel, y aseguró no haber ninguna “chicanada”.

Por su parte, Uuc-kib Espadas argumentó que “chicanada es lo que se nos quiso hacer”, porque tuvieron que haber votado a favor en lo general.

Cuando terminó la sesión, Taddei señaló que hubo un error en la votación por parte de los consejeros que se pronunciaron en contra.

“El ánimo que movió a la consejera Zavala para presentar el engrose, incluyendo todos los articulados, todo el capitulado del acuerdo, está sustentado en una justificación jurídica. Ella está incorporando muchísimos más elementos, hasta donde pude revisar ahí mismo, muchísimos más elementos como fundamentación jurídica. La motivación sigue siendo la misma”, apuntó la titular del INE.

Dania Ravel expuso que las consejerías que votaron contra el proyecto en lo general fue en razón de que la fundamentación era insuficiente, y se corría el riesgo de que el Tribunal Electoral revocara la decisión.

“Creo que por lo menos no se cuidó bien la votación y por eso yo pedía, como se ha hecho muchas veces en este Consejo General, que se revisara la versión estenográfica ante la duda de cómo se sometió la votación. Sin embargo, bueno en lugar de revisarse la versión estenográfica, lo que ocurrió fue que se dijo que se nos iba a remitir” dijo.

De igual forma, Claudia Zavala conjeturó la posibilidad de una trampa en la forma en que se planteó la votación del proyecto rechazado por la mayoría.

“Es muy probable porque yo no podía, no podíamos avalar todas las razones porque no eran las que nosotros estábamos revisando, y no podíamos avalar esas para llegar a la conclusión” apuntó la consejera.

