Poder Judicial presume “músculo”; ocho mil empleados protestan por desaparición de 13 fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Por primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación (PJF) un ministro de la Suprema Corte, trabajadores, jueces y magistrados marcharon en las calles de la Ciudad de México para defender sus derechos laborales.

Cerca de 8 mil personas de la capital del país y algunos estados de la República marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse contra la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del PJF y contra las denostaciones de las que han sido objeto durante este sexenio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fotografía: Germán Canseco.

Entre los asistentes destacó la presencia del ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá quien marchó con el contingente de trabajadores del Máximo Tribunal y del ministro en retiro, José Ramón Cossío quien acudió al evento acompañado de su esposa.

“Con gran alegría y entusiasmo democrático, me sumé a la marcha en apoyo a la división de poderes, y al Poder Judicial y a los derechos de sus trabajadores”, señaló el ministro en retiro, Cossío quien inicialmente afirmó que no acudiría a la marcha para no entorpecer el derecho a manifestarse de los trabajadores.

“Somos abogados, no somos acarreados”; “no son privilegios, son nuestros derechos”, fueron algunas de las consignas que los trabajadores gritaron en su paso rumbo al Hemiciclo a Juárez, punto en el que los dirigentes sindicales decidieron quedarse a hacer el mitin principal del evento.

Fotografía: Germán Canseco.

Héctor Mercado, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia Laboral señaló que como poder judicial les corresponde defender los derechos de la sociedad.

“Dentro de la defensa de la constitución nos corresponde defender los derechos fundamentales de la sociedad entre los que está el derecho del trabajo que hoy pretenden vulnerar a todos los trabajadores del poder judicial”, dijo.

“No vamos a permitir que lo destruyan por caprichos políticos”. Crítica al presidente. Fotografía: Germán Canseco.

Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, llamó a la unidad para defender la división de poderes.

“Pido unidad a todos, este movimiento está creciendo por la unidad de los trabajadores, por el Poder Judicial de la Federación, por la división de poderes, viva el Poder Judicial de la Federación, viva México, viva la división de poderes, viva la unidad de los trabajadores”, indicó.

El magistrado Reynaldo Reyes, del Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México enfatizó en que el PJF es clase trabajadora.

“En esta ocasión nuestra voz es de indignación pero no contra las instituciones sino contra aquellos que, abanderando la democracia, convenientemente la eluden”, añadió.

“No nos doblegaremos, no somos lacayos, somos clase trabajadora y contribuimos a este país en una recta administración de la justicia federal”. Protesta en el Monumento a la Revolución. Fotografía: Germán Canseco.

Pese a que indicaron que no llegarían al Zócalo capitalino para evitar riesgos, debido a que en dicha plaza pública este domingo se realiza la Feria del Libro, los asistentes decidieron acudir al primer cuadro de la Ciudad y a partir del edificio de la Suprema Corte comenzaron a desplegarse para concluir la manifestación en paz.

“Yo sí trabajo no hago mañaneras”; “yo sí trabajo, no vivo en un palacio”; “son tres poderes, este sí trabaja”, arreciaron las consignas para concluir la jornada aproximadamente a las 14:00 horas.