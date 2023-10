Alcaldesa de Tijuana pide investigar nexos de cantantes de narcocorridos con el crimen organizado

TIJUANA, BC (apro).- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó que se tienen que investigar los posibles nexos entre cantantes de narcocorridos y los grupos del crimen organizado, luego de que el grupo Fuerza Regida cancelara su presentación en la localidad tras la aparición de una narcomanta con amenazas.

Ayer lunes, la lona fue localizada en un puente sobre la Vía Oriente, colonia Buena Vista, Distrito Meza, atribuida al parecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la misma manera en que el pasado 12 de septiembre instalaron tres en diferentes puntos de la ciudad dedicadas al cantante Peso Pluma.

“Esto es para ustedes putitos de ‘Fuerza Regida’. Les vamos a dar en su madre el día 6 de octubre en TJ. Será su última presentación de su perra vida. ATT… CJNG”, según la leyenda, además de que en los costados decía “Se presentan y los matamos”.

En respuesta, el grupo publicó un mensaje de cancelación para el concierto de ese día con la frase “Por razones fuera de nuestro alcance”.

Por lo anterior, la prensa estatal abordó este martes a la presidenta municipal, quien aclaró que su gobierno no había mandado cancelar el concierto y que “el grupo criminal no marca la agenda”, además de que tenían conocimiento de que no había sido registrada una alta venta de boletos.

Recordó que dos conjuntos, del mismo grupo de promotores, no rebasan los 10 mil boletos, lo que fue corroborado en su momento.

Caballero Ramírez aclaró que está garantizada la seguridad para los conciertos masivos y que no buscan suspenderlos.

“Yo podría decir que ahí hay una cuestión entre grupos criminales y los cantantes de narcocorridos porque hemos tenido muchísimos conciertos, como el de 50 mil personas al aire libre y con saldo blanco, entonces habría que ver que está pasando ahí”, señaló la alcaldesa.

Agregó que “no hay una venta clara” y “son de los mismos promotores”, por lo que “habría que ver y señalar” estas situaciones.

“Y si sigue pasando esto en Tijuana, lo señalo para todos los promotores de este tipo de cantantes, yo voy a estar señalando cuánto vendieron, a qué grupos descansan, etcétera. De Tijuana no se van a estar burlando porque en Tijuana hay mucho cantante que viene sanamente y sus conciertos están llenos”, concluyó Montserrat Caballero Ramírez.