AMLO defiende a García Harfuch y López-Gatell pero niega que incline la balanza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para evitar señalamientos de que se inclina la balanza, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a otros aspirantes de Morena a cargos de elección para Guanajuato y la Ciudad de México, entre ellos a Clara Brugada, Hugo López-Gatell y, de nuevo, a Omar García Harfuch, de quien en esta ocasión refirió su parentesco con Marcelino García Barragán, relacionado con la masacre de estudiantes en 1968.

Sobre quien fue el encargado de atender la pandemia de Covid-19 en México, López-Gatell, dijo: “Nos ayudó mucho, porque en los tiempos de zopilotes”, por dar la cara cuando se dio la crisis sanitaria.

“Había quienes lo que querían era nada más zopilotear, sacar provecho del dolor, de la desgracia, porque ese es el grado de enajenación al que llegan por su conservadurismo; entonces, se le lanzan a Hugo fuertísimo, pero ayudó muchísimo él. Y tengo que decir lo mismo de Clara, y tengo que decir lo mismo de Harfuch”, dijo.

Del exjefe de la policía capitalina, el presidente apuntó que “quiero aclararlo, como ha salido esto del 68 y de los militares y del general García Barragán, abuelo de Harfuch, he tenido también que decir que, si no hay pruebas y como son tiempos de elección, pues debe de actuarse con responsabilidad. Pero, así como pido que no se juzgue a la ligera, que no haya juicios sumarios, que no afecten a Harfuch”.

El presidente López Obrador también mencionó al exprcurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield y a Ernesto Prieto, “que hizo un buen trabajo, que estaba a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que hizo muy buen trabajo porque los decomisos se les entregan al pueblo. Esto del Tianguis para el Bienestar, imagínense, había decomisos por contrabando de ropa, de calzado, de artículos electrodomésticos, se rentaban bodegas”.

Al final dijo que tiene que hablar bien de todos. “No puedo hablar aquí bien de una persona y mal de otra (…) Y, además, ¿quién va a decidir al final, pero no sólo en el caso de ellos, en el caso de quienes van a ser las autoridades en la Ciudad de México y en el país? El pueblo, el pueblo va a decidir. Y el pueblo ya está muy informado y no se va a dejar manipular, ya no es el tiempo de antes, ya pasó eso, ya tenemos que celebrar que México es otro en cuanto a su desarrollo político, su nivel de desarrollo político”.