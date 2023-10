AMLO dice que en Ayotzinapa “claro que fue el Estado”... pero deslinda a Peña y Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO (apto).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su hipótesis de lo sucedido en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con toda la información que han reunido hasta el momento: “Claro que fue el Estado, sin duda”, pero a nivel de autoridades locales, lo que no alcanza al expresidente Enrique Peña Nieto ni al general exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

“Si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército, y de ahí no salimos pues yo les puedo decir en primer lugar que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda, y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales es el Estado, de eso no hay duda”, aseguró.

Sin embargo, sobre “lo otro, el Ejército, a ver, eso, pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis y la delincuencia que dominaba esa región”.

El presidente López Obrador también hizo otra diferencia en torno a que un asunto es que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares o que los militares de la región estuvieran enterados de los movimientos y no evitaran la desaparición de los jóvenes y que por tal razón cometieran el delito de omisión, pero es distinto a que “desde el gobierno, desde arriba, (el presidente) Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces (Salvador Cienfuegos) la desaparición de los jóvenes”.

En torno a la responsabilidad del cargo de Peña Nieto como presidente y de Cienfuegos como general secretario y lo que falló al supuestamente no darse cuenta de que había elementos coludidos con el crimen organizado, el mandatario expuso también el caso de Felipe Calderón con Genaro García Luna como secretario de Seguridad y como su brazo derecho.

-Imagínense cómo falló Calderón -y ustedes no dicen nada- que puso de secretario de Seguridad a García Luna, o sea, y están callados todos los medios con honrosas excepciones, silencio.

-¿Y por eso tiene que haber silencio también en el caso Ayotzinapa desde la presidencia, como comandante supremo en ese entonces Peña?, se le preguntó.

-Sí, pero eso es distinto, Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes. No es lo mismo. No estoy quitándole la responsabilidad a nadie, lo que quiero es que seamos objetivos, y que nos apeguemos a la verdad.

Para referir la responsabilidad del exmandatario priista, el presidente expuso su caso cuando fue jefe de Gobierno por un asunto de Servimet y el camino que se abrió para comunicar un hospital, razón por la que hubo recursos legales de supuestos dueños y terminaron por culpar a López Obrador, por ser la autoridad en la capital del país.

“La procuraduría, Macedo de la Concha, el nieto de Mariano Azuela, que era presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Santiago Creel que era secretario de Gobernación, Fox, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato al 2006, entonces si lo que hace un funcionario, si comete un delito un funcionario, es responsabilidad del presidente, del jefe de gobierno, entonces sí hay que ver, les decía yo del caso del militar, general, que se detuvo, está acusado por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, expuso.

-Pero por esos casos se fue generando todo el escenario…

-Ah sí, claro, pero la acusación directa fue porque un mes o dos meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel y si es así pues se tiene que castigar por eso está en la cárcel.

El Ejecutivo Federal afirmó que su gobierno seguirá investigando “y si es como ellos (expertos del GIEI) sostienen y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad, no soy un falsario, pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso”.

También insistió en su compromiso de que antes de que termine su sexenio va a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables para que no haya impunidad, pero lo más importante es no dejar de buscar a los jóvenes.