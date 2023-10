AMLO reconoce reclutamiento forzado de jóvenes por la delincuencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Puede darse una especie de reclutamiento forzado, una leva, por parte de la delincuencia, de jóvenes”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador; también afirmó que eso se da porque ya no pueden sumarlos a sus filas por falta de atención a ese sector de la población.

“Muchos jóvenes están teniendo oportunidades de estudio, de trabajo, lo que no se hacía antes, y ya no es fácil que puedan los delincuentes fortalecer sus filas. Ya no hay este ejército de reserva que tenían anteriormente, cuando los jóvenes no eran tomados en cuenta, cuando lo único que hicieron fue llamar a los jóvenes ‘ninis’ de manera despectiva”, señaló.

Destacó que los jóvenes que estudian preparatoria tienen una beca, lo cual ha logrado reducir la deserción escolar, que forma parte de su estrategia para atender las causas que llevan a la violencia.

“En lo que va de nuestro gobierno hemos destinado 100 mil millones de pesos sólo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dos millones 600 mil jóvenes han sido contratados como aprendices, se les paga un salario mínimo, se les otorga un seguro del IMSS”, de ese número, dijo, el 60% se queda a trabajar de manera permanente donde se capacitaron.

En cinco sexenios anteriores, expuso, destinaron a los jóvenes, en general, 7 mil millones de pesos; y en sus cinco años de gobierno en sólo un programa llevan 100 mil millones de pesos.

“Entonces, sí, puede estar sucediendo que las bandas de la delincuencia organizada no tengan jóvenes porque se les están quitando los semilleros, no pueden enganchar a los jóvenes. Antes sólo decían las autoridades: ‘Ahí están los halcones, ahí están los jóvenes halconcitos trabajando para la delincuencia’, reportando quiénes entraban a un pueblo, quiénes salían”, señaló.

En torno a la violencia que se vive en algunos estados, el presidente dijo que con la consolidación de la Guardia Nacional, con los más de 120 mil elementos se cuida a la población.