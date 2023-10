La información proporcionada por el GIEI sobre el caso Ayotzinapa “no es real”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La información que han dado los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no es real porque nunca mostraron un documento que probara sus conclusiones sobre la participación del Ejército en los hechos de Ayotzinapa, consideró este martes 3 el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó también que abogados y asesores, como intermediarios en la comunicación entre el gobierno y los familiares de los jóvenes, “parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables, también como encubridores, como si fuese la elaboración de una nueva ‘verdad histórica’, porque así son de perversos”.

El mandatario respondió asimismo al reclamo de que no está completa la información que venía de Estados Unidos, y que, en el caso del informe de su administración, tampoco quisieron recibirla.

–Y también, ¿qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos (integrantes del GIEI) salieron y que dicen que es por la que el Ejército se resiste?

–Son conjeturas, sí. Siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso, son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten.

–Son las que le están pidiendo al Ejército, porque son las que encontraron ellos al poder entrar a la zona militar.

–Bueno, si las encontraron, pues, a ver, que las den a conocer, porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado.

–¿Y no hay más que lo que dice el Ejército sobre eso?

–Hasta ahora no se ha encontrado más.

–O sea, que diga: “No hay más”, y se le cree.

–No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso no les tengo confianza a asesores, son, además, muy conservadores. No le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma en cómo me expreso o digo las cosas. Pero tienen actitudes muy irresponsables, mucho muy irresponsables.

“No es real, no es real”

Después, al presidente se le plantearon las declaraciones de Ángela Buitrago, una de las expertas del GIEI –que también salió de México–, en entrevista con Proceso, en torno a que al Ejército se le debe investigar por “desobediencia, obstrucción y ocultamiento”; el jefe del Ejecutivo mexicano respondió:

–No es real, no es real.

–¿Por qué lo dirían, si hicieron la investigación y esa era su tarea, su objetivo?

–Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad.

El presidente López Obrador afirmó que su gobierno hace una investigación porque “jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad, no somos iguales”, y destacó que todo lo que se ha logrado ha sido por los informes del Ejército, de la Marina y, en general, de las instituciones; “no ocultamos nada”.

De las revelaciones de Gómez Trejo

En torno a las declaraciones del extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, en un reportaje de Quinto Elemento Lab, publicado en Proceso, sobre las 16 órdenes de aprehensión contra militares canceladas en su gestión y después reactivadas con el crédito del nuevo titular de la unidad, Rosendo Gómez Piedra, el presidente dijo no tener certeza de que sean las mismas.

“No sé si son exactamente los mismos, pero sí todos los que se considera que han participado de manera directa o indirecta son presuntos responsables. Por ejemplo, hay un general, en ese entonces era coronel. Y antes de Ayotzinapa, antes de septiembre, un mes o dos meses antes, hay unas grabaciones que hace la DEA, en donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel, creo que Nieto.

“Pero no había sucedido lo de Ayotzinapa. Entonces, cómo está en las grabaciones, y además nosotros no queremos ser rehenes de ningún gobierno extranjero.”

Previo a estas declaraciones, el mandatario hizo un recuento en el que explicó por qué dieron marcha atrás a esos procesos contra integrantes de la Sedena; pero primero destacó que hubo una rebelión en la unidad especial para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República, bajo el señalamiento de que el equipo de Gómez Trejo podría proteger a Jesús Murillo Karam, por el tiempo que pedía para la formulación de la orden de aprehensión.

Incluso expuso que una integrante del GIEI le dijo que para esa aprehensión necesitaban 90 días.

“Imagínense ustedes con la red que yo considero de complicidades llegaba hasta la fiscalía, inclusive a la fiscalía especial, pues se iban a fugar todos, no íbamos a detener nada, a nadie”, lo cual supuso que ese asunto tuvo “como bandera el bloque conservador y la OEA y este organismo de derechos humanos, la comisión interamericana de DDHH, que la dirigió Álvarez Icaza y que sigue teniendo mucha influencia en todos estos grupos.”

"No se puede juzgar a una institución como el Ejército"

l renunciar Gómez Trejo y su equipo, el mandatario federal apunta: “Me llamó mucho la atención, para dinamitar la decisión de actuar quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más, pensando, porque no nos conocen o piensan que somos iguales, que de esa manera íbamos a dar marcha atrás, de que no íbamos a actuar porque no íbamos a querer tener un problema con el Ejército”.

Aunque negó que en efecto se hubiera dado algo así, porque “sus mandos actúan con lealtad y yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, nunca voy a dar una orden para reprimir al pueblo, pero sí doy órdenes para que se haga realidad la justicia”.

“Por eso yo lo lamento mucho, porque esto no es un asunto personal, pero estaba el procurador Murillo Karam como si nada, y todos tranquilos. Entonces, se actúa. ¡Ah!, también argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones. Tan están sólidas que los abogados que los defienden no han podido liberarlos, aun cuando tienen buenas influencias.

“Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que, además, no se puede juzgar a una institución como el Ejército”, aseguró.

El mandatario continuó: La anterior administración cometió el error de fabricar la “verdad histórica” por querer ocultar lo que realmente sucedió, en cambio, en su gobierno se busca llegar a la realidad.

“Nosotros no ocultamos nada; al contrario, si se habla con la verdad, en vez de afectarse una institución –porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto– se fortalecen las instituciones, no se debilitan, cuando se actúa con rectitud, con integridad.

“Además, no es condenar a nadie, no es un juicio sumario, es presentar pruebas, que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos puedan defender a sus representados, eso es la justicia”, afirmó.