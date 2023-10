Sheinbaum acepta protección militar “sencilla” para estar cerca de la gente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, confirmó que aceptó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar su seguridad durante sus recorridos por el país, pero aclaró que pidió “algo sencillo” que no le impida “estar cerca de la gente”.

Así lo explicó en su cuenta de X: “Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente @lopezobrador_”.

Eso escribió la tarde de este martes la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, acompañada de una fotografía de ella con el titular de la Sedena.

El mensaje se dio luego de que esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Sheinbaum Pardo aceptó la protección del Estado en sus giras por el país.