Lía Limón presentará recurso ante negativa a licencia y dice que Morena “le tiene miedo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció que presentará un juicio para la protección de sus derechos político-electorales y una denuncia de violencia política de género, luego que el Congreso de la Ciudad de México le negó la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo con la intención de buscar la candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD a la jefatura de Gobierno en las elecciones del 2024.

En un video que publicó en su cuenta de la red X, argumentó que los diputados de Morena le negaron su derecho a participar en la contienda:

“Morena no quiere que yo compita porque tienen miedo. Saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder; pero eso no se vale, que dejen que sea la gente la que decida”.

La exlegisladora panista aseveró que la votación en contra de su licencia la mañana de este martes la “fortalece” y no la detiene. Al contrario, aseguró que, de llegar a ser la candidata de la oposición, le ganaría al partido guinda: “Yo voy a seguir luchando, voy a ser candidata y voy a ser jefa de Gobierno. Voy a participar, quieran o no”.

Además, recordó: “Ya una vez intentaron detenerme a golpes, me fracturaron la nariz y no me detuvieron, esto tampoco me frena”. Y agregó que "Morena y sus aliados le tienen miedo a las mujeres chingonas”.

Limón añadió que “vamos a recuperar la CDMX de la mano de mis compañeras y compañeros alcaldes y vamos a sacar todos los votos para que Xóchitl Gálvez gane la Presidencia de México”.

Apoyo de sus homólogos

Luego de la negativa del Congreso local, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue respaldada por su homóloga de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y el edil de Benito Juárez, Santiago Taboada, quienes también han manifestado sus intenciones por obtener la candidatura de la oposición para gobernar la capital.

El panista hizo una publicación en su cuenta de la red X, donde se solidarizó con su colega y acusó: “La oposición en un acto de coherencia democrática no le negó a @Claudiashein su licencia, hoy MORENA muestra su rostro autoritario y le niegan a @lialimon ese derecho, no lo permitiremos”.

En un comunicado, la aliancista ofreció todo su respaldo a la alcaldesa de Álvaro Obregón, “ante la decisión del grupo de la 4T de negarle la oportunidad de salir a recorrer cada calle de las 16 demarcaciones de la CDMX" y le recordó que es bienvenida en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, además de los mencionados, los siguientes funcionarios levantaron la mano para la candidatura por la jefatura de Gobierno del Frente Amplio por la CDMX: el alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; la líder del PRD capitalino, Nora Arias; el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro; la diputada federal del PRI, Cynthia López Castro, y el líder de la bancada del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo.

El pasado 24 de octubre, Lía Limón anunció sus intenciones de participar en la contienda interna de la oposición, para definir al candidato por la Jefatura de Gobierno, y adelantó que pediría licencia para separarse del cargo el 30 de octubre.

El Frente anunció que presentará esta semana el método para definir a su abanderado en las elecciones de 2024, por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.