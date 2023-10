AMLO mantiene posdata al inicio de la mañanera con una nueva frase

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la medida del INE de eliminar la posdata al inicio de la conferencia en Palacio Nacional es una afrenta y una violación flagrante a la libertad de expresión; y aunque dijo que la acatará, este miércoles aún se escuchó el mensaje firmado por el mandatario, posterior al que ordenó colocar la autoridad electoral, para el que cambió una frase.

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Presidente Andrés Manuel López Obrador”, se leyó durante la transmisión.

Aunque dentro del Salón Tesorería se transmitió el mensaje anterior: “PD. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes."

Dijo que incluso “está muy bien todo lo que está pasando porque se clarifica sobre todo la imparcialidad entre comillas de los del INE. No se les nota que son filopanistas, casi no, ¿verdad? Son independientes, verdaderos jueces, no tienen ninguna inclinación política o ideológica” y ante la pregunta de si se pusieron el saco, respondió: “sí”.

El mandatario federal consideró que lo que no podrán hacer es “llamarlos conservadores (palabra que eliminaron de la transmisión) ahora los vamos a llamar reaccionarios”, así inició la conferencia.

El presidente volvió a decir qué define como conservadores, “pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la

Ley, aun cuando es una afrenta, una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas”.

Agregó que con esas medidas “ahora se convierten en censores. Es como el tribunal de la santa inquisición. Ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Es muy interesante la resolución”.

El mandatario federal justificó el cambio del mensaje con la palabra reaccionario que, indicó, “tiene que ver con el conservadurismo, que es conservar, mantener el status quo, conservar privilegios, fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios. Esa lucha política llevó a una reacción en favor de los privilegios y de los fueros, entonces por eso lo del conservadurismo, es decir el que quieren que siga lo mismo”.

Insistió en que se trata de estar a favor de la corrupción que imperaba, y apuntó a algunos nombres para decir que aún con sus niveles académicos, han tenido expresiones racistas y clasistas, entre los que nombró a Jorge Castañeda, Mario Di Costanzo, Lorenzo Córdova y Guillermo Sheridan.

Aseguró que al no poder hablar ya de la transformación ahora se referirá como el movimiento de cambio verdadero e indicó que todos estos asuntos han ayudado a “que salgan las cosas”.

Al preguntar si seguirá saliendo la posdata la van a seguir poniendo, respondió: “Pues sí, no sé si eso también lo quieran quitar” y al aclararle que es lo que piden eliminar, dijo: “Ah sí, no pues yo lo expresó aquí va incluido. Nada más la única cosa es que si son reaccionarios, clasistas y racistas y están en favor del extranjero que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular. Mejor que vean a Ciro o a López Dóriga o a Carmen Aristegui Loret de Mola, a Sergio Sarmiento o que lean el Reforma. Eso va más acorde con el pensamiento reaccionario”.