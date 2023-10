Claudia Sheinbaum presume su liderazgo en encuestas frente a Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, aseguró que su liderazgo en las encuestas ante su homóloga de la oposición, Xóchitl Gálvez, se debe a que “el pueblo de México está con la transformación”.

Este miércoles, el diario El Universal publicó una encuesta que da a la morenista 30 puntos de ventaja sobre la panista, aun cuando faltan nueve meses para las elecciones de junio del 2024.

Cuestionada al respecto, a su llegada a Chilpancingo, Guerrero, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó:

“Pues más que un asunto personal, es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado y eso es lo que muestra la encuesta: que el movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado, eso es lo que dice la encuesta”.

Sobre si una posible incursión de Marcelo Ebrard, su excontricante interno, cambiaría este panorama, consideró: “No, lo he dicho, yo creo que es una decisión de él la que quiera tomar. Pero el gran tema es que, por supuesto, hay un tema de lo que representamos las personas y en mi caso lo que representamos en la continuidad de la transformación”.

Luego, destacó que “muchísimas personalidades” se van sumando a su proyecto, “artistas, académicos, empresarios, empresarias, por todo el país. Entonces, este es un movimiento que ya no se puede parar”.

Seguridad de la Sedena, solo en carretera

Sobre el tipo de seguridad que le dará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como futura candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, detalló:

“Lo que nos propusieron es que ellos, particularmente cuando vamos en carreteras o en ciertos lugares, puedan estar vigilando de lejos. En realidad, es una vigilancia a todos los que estamos en el lugar. Entonces no hay nada de, digamos, que yo vaya a traer a alguien personal que me esté cuidando”.