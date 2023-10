Gobernación en el banquillo: oposición reclama por seguridad, violencia, migración, el 2024...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frente a la secretaria de Gobernación, diputados de PAN, PRI y PRD sometieron a juicio a la administración de Andrés Manuel López Obrador por su estrategia en materia de seguridad, migración, el proceso electoral 2024, el respeto a la gobernabilidad, la libertad de expresión y la atención a la violencia contra mujeres, niñas y niños.

En su defensa, Luisa María Alcalde Luján aseguró que el gobierno no reprime ni persigue, sino que garantiza las libertades, promueve el debate abierto y se respetan las opiniones de todas y todos.

La oposición hilvanó toda una feria de reclamos a la titular de Segob durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara dse Diputados con motivo del Quinto Informe de Gobierno.

Uno de los que más circularon en redes fue el reclamo de la perredista Edna Díaz, quien consideró que el México descrito por Alcalde en su intervención inicial debía llamarse “pejelandia”.

“A mí me gustaría que me invitara al México que usted describe, y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así”, dijo la legisladora.

“Parece que ustedes están aceptano y normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, espiando, amenazando e injuriando. Parece que se conforman con las órdenes que les da un hombre, aunque sea el presidente de la República”, señaló en tribuna frente a la funcionaria.

La diputada panista Paulina Rubio Fernández manifestó su preocupación de que la gobernabilidad del país no esté en manos de la autoridad y dijo que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, las desapariciones han aumentado 64 por ciento en comparación con el sexenio pasado.

Cynthia Iliana López Castro, del PRI, manifestó su procuración por los casos de feminicidios, por lo que se necesita una estrategia para proteger a mujeres y niñas, así como a los periodistas. Cuestionó que continúe en su cargo el titular del Instituto Nacional de Migración y pidió garantizar seguridad a quienes competirán en cargos de elección popular en 2024.

El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) destacó que, si bien hay avances en la atención de caravanas migrantes y para garantizar la paz y seguridad, las oleadas de migrantes de los últimos meses han sobrepasado por mucho las estrategias. “Urge una política migratoria bien articulada, con soluciones reales, pareja para los estados involucrados, que brinde apoyo a la frontera sur y norte”, aseveró.

María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, señaló que se ha usado la persecución política como herramienta de control, pues las instituciones del Estado no deben nunca usarse en contra de particulares.

“En los últimos meses hemos presenciado el uso faccioso de las instituciones para limitar los derechos político-electorales. Exhortamos a que en el próximo proceso electoral se garantice que candidatos y candidatas puedan sentirse seguros y libres de persecución política”, aseveró.

Su compañera de bancada Julieta Mejía Ibáñez resaltó que se está ante una estrategia fallida de seguridad debido a que la tasa de asesinatos es la más alta de los últimos 60 años, se han debilitado a las policías locales, se vive hoy más crimen en todo el país y la seguridad de mujeres, niñas y niños no es prioridad.

El perredista Miguel Ángel Torres Rosales expuso que la gobernabilidad del país está en riesgo y el crimen organizado ha avanzado al grado de que se han convertido en el quinto empleador del país. Inquirió si se considera eficiente la estrategia de abrazos y no balazos para combatir la delincuencia y si hay una estrategia para atender los desplazamientos internos a causa de la violencia. Además, si hay una estrategia para garantizar a los migrantes sus derechos durante su tránsito por el país y ordenar la migración.

Alcalde insiste en reforma al Poder Judicial

En sus respuestas, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján rechazó que haya impunidad, pues todos los delitos se persiguen y se investigan.

Sobre feminicidios, reconoció que ha sido uno de los temas más importantes y prioritarios del Gobierno Federal y locales, por lo que, con coordinación, con la Guardia Nacional y los programas se puede “decir que hemos logrado bajar el 30 por ciento de los feminicidios en México; vamos por la ruta de que todas las mujeres y niñas podamos vivir en paz y con libertad”.

La titular de Segob dijo que la autoridad protege a las y a los periodistas para que puedan desempeñar su profesión con libertad. En el caso de la estación migratoria de Chihuahua, aseguró que se está llevando el procedimiento y no habrá impunidad.

Alcalde reiteró la intención del Ejecutivo Federal de presentar una iniciativa de reforma constitucional porque “se necesita una reforma profunda al Poder Judicial. Las diputadas y los diputados son los que habrán de discutir el presupuesto y decidir sobre él, así como evaluar y discutir en dónde ha habido abusos y en dónde es prioritario depositar los recursos”.

Aseguró que tanto ministros como jueces y magistrados no están decidiendo con apego a principios jurídicos, sino a principios ideológicos.