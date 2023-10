Xóchitl Gálvez minimiza encuesta que la pone 30 puntos debajo de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, minimizó los resultados de una encuesta que la ubica 30 puntos por debajo de su contrincante morenista, Claudia Sheinbaum, quien –dijo– “viene de arriba y tiene todo el apoyo del presidente”.

Entrevistada previo a la sesión ordinaria del Senado de la República, Gálvez Ruiz dijo que el resultado de la encuesta publicada hoy por El Universal no la espanta.

“A ver, yo vengo de abajo, siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente y la verdad no me espanta, esto todavía no empieza”, respondió Gálvez.

Incluso afirmó que inició de forma similar cuando compitió por la entonces delegación Miguel Hidalgo.

“Cuando fui candidata a delegada de Miguel Hidalgo estaba 25 puntos abajo y en cuatro semanas le dimos la vuelta, así es que tranquilos, esto todavía no empieza, que me la echen solita, que ya le quiten toda la ‘lanota’ que trae, todos los ‘machuchones’ que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de qué cuero salen más correas”, retó la coordinadora del Frente Amplio por México (FAM).

Hace una semana, decían que la diferencia era de 50 puntos. Hoy, publican una nueva encuesta en la que estoy a 30 puntos.



Ya no los entiendo, pero gracias por el crecimiento, a este paso queda claro que vamos a ganar ya saben qué. ??



Sheinbaum y sus #OtrosDatos. pic.twitter.com/WKGoosYoK7 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 4, 2023

Dijo estar segura de que cuando la gente conozca sus propuestas, la van a preferir sobre la virtual candidata por Morena.

“Yo estoy segura que cuando la gente conozca lo que yo quiero hacer… Entonces la gente me va a conocer, la gente me va a escuchar; mientras ella se publicita en Broadway, yo me voy con las migrantes a buscar fresas; mientras ella paga un chingo de lana en publicidad, yo camino calles, eso va a ser la diferencia entre esa candidata y su servidora”, señaló Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con El Universal, la encuesta publicada fue realizada por la empresa Buen día & Márquez a nivel nacional y en vivienda, y también evaluaron las preferencias con respecto a Samuel García por Movimiento Ciudadano y a Eduardo Verástegui, quien busca la candidatura independiente a la presidencia, resultando con 7 y 4 puntos porcentuales respectivamente.

Las encuestas funcionan como propaganda

La coordinadora del FAM reconoció que las encuestas sí tienen un efecto de ánimo en el electorado, por lo que es necesario hacer que la gente entienda que hay encuestas que funcionan como propaganda.

“Hay muchas encuestadoras que, ese es su trabajo, dar esa impresión. Digo, la última en El Sol de México, 20 puntos, o sea, y eso sí deprime a la gente, tenemos que hacer nosotros una estrategia para que la gente entienda que eso es propaganda y que eso lo están pagando y que eso cuesta muchos millones”, opinó la entrevistada.

Ya compareció ante la UNAM por presunto plagio

Respecto del plagio que se le acusa haber cometido en su trabajo de titulación como ingeniera en computación, la legisladora mencionó que ya compareció ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde presentó argumentos que defienden la validez de su título, y propuso alternativas para presentar un nuevo proyecto en caso de que la Universidad decida invalidar su grado.

“Ya comparecí en la UNAM, ya presenté lo que acredita que yo recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes… también les dije que si quieren algún otro trabajo puedo presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética, ahora con la experiencia del Senado o cómo resolver el tema del agua en el país… también puse eso en la mesa”, respondió.

La política hidalguense también informó que el próximo domingo planea reunirse con ciudadanos e integrantes de la sociedad para planear la campaña en su favor.

“El domingo hay una reunión con ciudadanos aquí en la ciudad con los del Frente Cívico, con los de Unidos y cada quien va a hacer su chamba, o sea, estamos articulándonos, estamos preparándonos, estamos viendo por dónde va a ser la campaña, la precampaña que viene y luego la campaña”, comentó Gálvez Ruiz.