AMLO vuelve a retar al INE: mantiene su posdata en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en retar al Instituto Nacional Electoral (INE): acata la orden de colocar el mensaje que advierte que las declaraciones deben ser con fines informativos y no con fines electorales, pero mantiene su posdata, que también se escucha con su voz, antes del inicio de su conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario federal manifestó que ya tenía conocimiento de la orden de eliminar la posdata aunque en un inicio dijo que la restricción era sobre el uso del término conservador.

Este jueves se mantuvo la posdata:

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuántos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Presidente Andrés Manuel López Obrador”, se lee y se escucha.

Este mensaje es previo al mensaje ordenado y de esa forma contrapone su discurso con el ordenamiento de la autoridad electoral.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. INE”.

Este martes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, ante una queja que presentó Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz contra el presidente de la República y otros funcionarios, sobre el “mensaje en negritas con las letras ‘PD’ en las conferencias de prensa matutinas del 25, 26 y 27 de septiembre que, a juicio de la denunciante, es de índole electoral”.

La Comisión consideró preliminarmente que el contenido en la "posdata" contiene elementos y frases de naturaleza electoral, lo que podría influir en el ánimo de la ciudadanía durante el proceso electoral que comenzó el 7 de septiembre.

“En consecuencia, ordenó suprimir la manifestación textual denunciada en las conferencias de prensa publicadas, tanto en las plataformas oficiales del Presidente de la República como en las del gobierno federal y modificar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas en cualquiera plataforma oficial de las conferencias matutinas realizadas a partir del 25 de septiembre del año en curso”, pero deberá mantener el mensaje ordenado por el INE.