El “R22”, operador de Los Chapitos, murió tras balacera en clínica de Culiacán, confirma la fiscalía

CULIACÁN, Sin. (apro). – La Fiscalía General de Sinaloa confirmó que la identidad del presunto criminal fallecido tras un forcejeo en el Hospital General de Culiacán fue Édgar Isabel, conocido como el “R22”.

En una serie de eventos confusos y que la autoridad no ha confirmado, pero tampoco descartado, el “R22” habría estado recibiendo atención médica en la Clínica Hospital Culiacán, la noche del jueves 28, después de haber sido herido en la cabeza durante un enfrentamiento en Badiraguato.

A la misma clínica acudieron dos hombres armados, presuntamente a pagar la cuenta de la hospitalización, sin embargo, el escolta del “R22” los recibió a tiros, lo cual derivó en el enfrentamiento al interior del hospital y la muerte del médico Otniel Montoya y una mujer identificada como Érika, ambas víctimas colaterales.

Luego del atentado, elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron la clínica particular, trasladando a Édgar Isabel al Hospital General de Culiacán, en donde presuntamente tras un forcejeo con el policía que lo custodiaba, su arma de cargo se activa hiriendo en el estómago al presunto criminal, lo cual le terminó por causar la muerte.

Cuestionada sobre el enfrentamiento, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, declaró a medios locales que el fallecido en el Hospital General sí era el “R22”.

"Sí, se trata de esa persona, el que falleció en el Hospital General. No tengo los datos específicos, ya que fueron tres personas las que fallecieron y no recuerdo exactamente el nombre ni de dónde era cada uno de ellos”, dijo.

Respecto a la versión de la cuenta de hospitalización, la fiscal no abundó en el tema debido a la secrecía en la integración de la investigación, respondiendo que uno de los fallecidos en el atentado en la clínica particular sí fue a pagar una cuenta, aunque no la del “R22”.

“Sí llegó uno de los fallecidos a pagar la cuenta, es cierto, pero no era el 22".

Édgar Isabel es señalado de ser operador de “los Chapitos”, una de las células del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a versiones que circularon en redes sociales, el “R22” habría recibido coronas de flores por parte de los hijos del Chapo Guzmán y del mismo capo.