Empresarios exigen acciones inmediatas por la inseguridad en carreteras de Jalisco

LEÓN, Gto, (apro).—Los representantes del sector industrial y comercial del país exigieron “acciones inmediatas” sobre la situación alarmante de inseguridad en las carreteras de Jalisco, ya que el costo de primas de seguros ha aumentado en los últimos dos años entre el 15% y 20%, y con ello, el incremento en el precios final de los productos, principalmente alimentos.

En rueda de prensa en el marco de la 30 edición de la Reunión Anual de Industriales (RAI) el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) José Abugaber advirtió:

“Al final se incrementan los costos, alguien tiene que pagar esto, si te roban un camión y están incrementando las primas, lo traslada al costo. Es un tema inflacionario, en cuanto a la seguridad tenemos que poner en las empresas como cámaras… El tema de la carretera de Jalisco ha sido un dolor de cabeza en muchos años”.

El líder empresarial añadió: “Yo tengo que estar yendo mucho a Jalisco y la verdad me da miedo ir a Guadalajara. Es importantísimo que baje ya. Hoy está costando mucho trabajo transportar. Los seguros se han incrementado desde el 15% al 20% nada más en tema de robo. No nada más eso, sino que también tiene que haber un patrullaje especial para algunas mercancías, que si no lo llevas, no te aseguran”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur) Héctor Tejada denunció que pese al diálogo con las autoridades no hay acciones contundentes.

“La seguridad es una condición necesaria, no solo para la industria y el comercio, para todos los mexicanos. El problema que tenemos en los Altos de Jalisco, el transporte de mercancías, ya hemos hablado con presidentes municipales, ya hemos hablado con el gobernador, pero necesitamos acciones inmediatas para eliminar todos estos incidentes”, alertó.

El problema se ha agravado al grado de que “hoy en día nos está costando mucho trabajo contratar choferes porque no quieren circular por la cuestión de los robos. También los transportistas están pagando recursos porque el seguro no paga el 100%. Eso va incrementando los costos”, comentó el representante de los industriales.

Los representantes del sector secundario y terciario de la economía mexicana exigieron que el Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, tiene la obligación de garantizar la seguridad de los usuarios de las autopistas y carreteras del país.

Asimismo que las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y la de la Defensa Nacional, incrementen los patrullajes en esos lugares, porque es inadmisible la impunidad con la que actúa la delincuencia organizada.

Mientras que al gobierno de Jalisco y los gobiernos municipales de esa entidad pidieron fortalecer su presencia en las autopistas y carreteras de esa entidad, a fin de evitar que los usuarios sean asaltados y violentados.