Margarita Zavala levantó la mano para ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La esposa del expresidente Felipe Calderón y actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, levantó la mano para ser considerada por el Frente Amplío por México como posible candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024.

Es la ciudad en la que vivo, nací y formé mi familia. Yo pedí que nos midamos bien, no hay que descartarnos. El Frente debe tener una visión estratégica. Pedí que no me descarten, mírenme junto con las otras posibilidades”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula.