Así se originó el problema de chinches en la UNAM; experta explica si son dañinas y cómo eliminarlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presencia de chinches que alarma a varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presuntamente se originó la primera quincena de septiembre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), luego de una práctica de campo, según la doctora en parasitología, Yazmín Alcalá.

En entrevista con Proceso, la académica de la FMVZ de la UNAM explica que los alumnos salen con regularidad a prácticas de campo y no tienen acceso para alojarse en hoteles de “gran turismo o que llevan a cabo fumigaciones frecuentes”, a lo que se suma que las chinches “son muy hábiles para transportarse”.

“Posiblemente e involuntariamente trajeron alguna chinche en su equipaje. Somos muy dados a, cuando llegamos de un viaje, poner la maleta encima de la cama para facilitar el traslado de nuestras pertenencias a casa”, detalla.

Luego del reporte realizado por los alumnos de la FMVZ, dice, se sumaron otros de las facultades de Química, Ciencias, Filosofía y Letras y Derecho, así como los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, quienes “comenzaron a estar más alertas”.

Asegura que, si los alumnos vieron alguno de estos insectos dentro del plantel, “lo más probable es que es una chinche que fue transportada”.

Cuestionada sobre la dispersión dentro de Ciudad Universitaria, Yazmín Alcalá reconoce que no ha visto estos animales por sí misma, por lo que desconoce cómo llegaron a otras Facultades:

“No podría asegurar que se están dispersando a partir de qué entidad o dependencia a otra, francamente no las he visto, entonces no podría decir que aquí en la UNAM estamos hablando de una plaga”.

Alcalá no pone en duda los reportes realizados por alumnos, por lo que hace un llamado a los estudiantes para que al encontrar alguno de estos insectos, lo muestren a las autoridades académicas: “Muchos han dicho, ‘es que yo estaba en clase y me empezó a caminar en la bata’. En ese momento le tienen que decir al profesor para que vea si es una chinche…podría ser cualquier otro insecto”.

La académica aclara que la cantidad de chinches reportadas son casos “aislados”, por lo que no se considera una plaga, pero advierte: “No vamos a bajar la guardia, no veríamos una plaga en una o dos semanas, tenemos que estar atentos”.

También comenta que realizarán las labores necesarias para que los estudiantes se sientan seguros en la instancia: “Ya demasiado peligrosas son nuestras calles en la Ciudad de México, subirse al transporte público, caminar al Metro para cualquiera de nuestras alumnas para que todavía vengan para sentirse inseguros aquí”, subraya.

Inspecciones en la UNAM

Tras los reportes e inquietud de la comunidad universitaria, Yazmín Alcalá relata que a la FMVZ acudió un grupo de especialistas en detección de chinches enviado por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, quienes, en conjunto con profesores de parasitología, revisaron aulas, dormitorios, muebles, colchones, cobijas, sillas y lugares donde pudieran esconderse las chinches.

“Lo único que encontramos fueron otro tipo de insectos, alacrancitos endémicos de Ciudad Universitaria, arañas, escarabajos, no tuvimos el enfrentamiento con una chinche”, comenta.

Dentro de las acciones preventivas, la doctora resalta los trabajos de fumigación. Dice que en la FMVZ se han realizado cinco fumigaciones con “piretroides, uno de los pocos insecticidas que son efectivos contra las chinches”.

Estas labores, explica, se realizan en los lugares cerrados debido a que las chinches son “escurridizas, les gusta esconderse, no corren tan rápidamente, no tienen alas, no brincan, necesitan estar escondidas y cerca de la fuente de alimento, no en las áreas abiertas”.

Enfatiza que las fumigaciones se hacen con regularidad en los distintos planteles de la UNAM, ya que forman parte de las acciones de prevención y cuidado para la comunidad estudiantil.

En el caso de la FMVZ comenta que una de las fumigaciones se adelantó para la tranquilidad de los estudiantes, pero aclara que se realizan con regularidad: “En veterinaria se llevan a cabo dos fumigaciones al año o más frecuentes en lugares como dormitorios y cafeterías en periodos vacacionales… siempre se han hecho, no fue una cosa por emergencia”.

Aunque dice desconocer las medidas implementadas en otras Facultades, puntualiza: “Seguramente el doctor (Enrique) Graue ya supervisó que en todas las entidades y dependencias se haya llevado a cabo por lo menos un programa de fumigación”.

Acciones de prevención y erradicación

Alcalá Canto explica que es común encontrar chinches en diversos espacios, “desde la Mansión más grande en México, hasta el hotel más pobre”, por lo que hace las siguientes recomendaciones a la población:

Comprar protectores para colchones.

Lavar la ropa con agua arriba de 60 grados.

Aplicar vapor a los muebles.

Usar la aspiradora con filtro hepa.

Resanar grietas y poner yeso en huecos.

Emplayar las maletas durante los viajes.

Evitar poner las maletas o mochilas en la cama luego de viajes.

Estar alertas a manchas de sangre en camas o posibles nidos de chinches.

Debido a la presunta plaga, en redes sociales se han popularizado algunos remedios “caseros”. Al respecto, la doctora en parasitología, comenta que, aunque existen algunos pesticidas efectivos contra las chinches, como el geraniol o el polvo de diatomeas, recomienda su uso responsable: “No por ser natural es seguro, a veces este tipo de aceites son tóxicos para algunas especies animales, entonces no abusar”, acota.

Las chinches y sus efectos en la salud

La profesora de la FMVZ dice que no está comprobado que las chinches transmitan enfermedades a los seres humanos, por lo que, en la mayoría de los casos las picaduras solo generan ronchas y comezón, así que recomienda no rascarse para evitar infecciones en la piel.

Sin embargo, refiere que la saliva de las chinches contiene “muchas proteínas”, anticoagulantes, anestésicos y defensinas, que pueden causar reacciones alérgicas a ciertas personas y de ser el caso deben acudir con “su médico de cabecera o un dermatólogo” para que recomiende el tratamiento correspondiente.

Añade que las chinches de cama también generan repercusiones psicológicas como la ansiedad e insomnio, además de un estigma social: “Es un problema de estigma social, no tiene que ver con la suciedad, los transportamos accidentalmente, pero nuestra mejor arma es la limpieza”.

¡Fuera chinches de la UNAM!

Los presuntos avistamientos de chinches en diversas Facultades de la UNAM continúan reportándose por los universitarios a través de redes sociales, canales que han utilizado para exigir la intervención de las autoridades académicas, así como para realizar chistes sobre la situación.

Entre los más recurrentes se encuentra la consigna realizada por estudiantes de la Facultad de Química el 28 de septiembre, quienes exigieron: “¡Fuera chinches de la UNAM, fuera chinches de la UNAM!”.

Desde entonces, los memes en los que integran imágenes de chinches a los escudos de las Facultades inundan los perfiles de los grupos estudiantiles, así como otros en los que se lee: “2 de cada 3 de nuestros estudiantes tienen chinches”, entre otros.