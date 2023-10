Dos años de gobierno: crisis y promesas incumplidas, pero coquetea con la candidatura presidencial

Monterrey, N. L. (Proceso).- El gobernador Samuel García llegó a su segundo año al frente de un gobierno que ejerce con la mano empuñada, en medio de una crisis política, de inseguridad y un grave problema de falta de agua que no se ha resuelto con las medidas que prometió, como un recién inaugurado acueducto.

Mientras tanto, refleja en sus perfiles de redes sociales una obsesiva mirada puesta en una candidatura presidencial.

Los índices de homicidios se han incrementado en la entidad. Samuel llegó al gobierno en octubre del 2021. Eso año en la entidad hubo mil 69 asesinatos. 2022, su primer año completo, terminó con mil 430. Para agosto de este año la cifra era de 892.

Homicidios en Nuevo León. Incremento. Foto: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro

Samuel rehúye hablar de este tema, pero no sobre el 2024. El 30 de septiembre señaló que al interior de MC habría división y descontento si el morenista Marcelo Ebrard era su candidato presidencial. Él, por su parte, decidiría su suerte hasta noviembre.

Sobre su posible candidatura presidencial bromeó, en referencia a su esposa: “Estamos valorando lo mejor para el estado y lo mejor para el país. Todavía Mariana no me da permiso. Ayúdenme con ella”.

Los reporteros le preguntaron sobre la inseguridad en el estado, y terminó la entrevista sin responder.

El emecista cumple este segundo año del mandato con una relación desastrosa con la oposición. Diputados, alcaldes y personalidades del PRI y el PAN en la localidad se quejan de acoso institucional, pues hay operativos permanentes contra negocios particulares de ellos y sus familias, que son clausurados o visitados por inspectores.

Furioso porque le cortaron el agua a la casa de su papá, el alcalde priista de Apodaca, César Garza, llamó públicamente al gobernador “cabrón cobarde”.

Dentro de Movimiento Ciudadano (MC) ya saben que García Sepúlveda no irá por la Presidencia de la República en los comicios del 2024, ya que hay abrumadoras evidencias de su compromiso de que permanecería los seis años en el gobierno de Nuevo León.

Una fuente del partido consultada por Proceso señala que ya se acordó que Samuel se quedará en Nuevo León a cumplir su sexenio. Pero no hay seguridad de que obedezca.

Sequía y crisis política

El gobierno estatal reporta como un logro la atracción de inversión extranjera directa. Desde el inicio del sexenio, en octubre del 2021, a agosto del 2023, ésta alcanzó 25 mil millones de dólares, con 87 nuevas inversiones y 77 expansiones. La meta al cerrar el año es de 30 mil millones. El estado es líder nacional de generación de empleo, con 110 mil plazas nuevas.

Pero en la otra cara de la moneda están la fuerte confrontación con alcaldes y diputados, así como la crisis por el agua.

Presa de La Boca. A 10% de su capacidad. Foto: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro

}El 13 de septiembre, Samuel García y Andrés Manuel López Obrador inauguraron en acueducto El Cuchillo II, con una inversión de 12 mil millones de pesos.

Se asume que el ducto de 93 kilómetros traerá a la metrópoli 5 mil litros de agua por segundo desde la presa El Cuchillo, en el municipio de China, lo que resolvería la crisis del agua por los próximos 10 años.

Casi un mes después los cortes y restricciones continúan, ante la molestia de la ciudadanía.

AMLO y García en la inauguración del acueducto El Cuchillo II. Foto: Presidencia de México

En este contexto de crisis de inseguridad y de falta de líquido potable, en la entidad se observa a diario cómo se ensancha el distanciamiento de Samuel García con los partidos PRI y PAN, que tienen mayoría en el Congreso Local y en las alcaldías de la entidad.

El analista Miguel Reyes González considera que, dentro de todo el distanciamiento que hay, es evidente la forma tan desaseada con la que el gobernador ha confrontado a sus enemigos con acciones que le recuerdan a la vieja política del PRI, con presiones y con el uso de las instituciones para debilitar el Poder Legislativo, su mayor contrapeso en la actualidad.

“El gobernador está usando el poder de manera gansteril, utilizando el aparato de gobierno para golpear. Quiere obtener, de esta manera que vemos no muy legal, lo que la gente no le dio en las urnas, que es la mayoría en el Congreso, lo cual es una contradicción tremenda”, dice el egresado de la New School for Social Research de Nueva York.

Considera que, evidentemente Samuel García se siente respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recientemente le ha externado apoyo público, al parecer por acuerdos de conveniencia política recíproca.

Congreso del Estado. Enfrentamiento y “acoso institucional”. Foto: Congreso del Estado de Nuevo León

El alcalde de Apodaca César Garza, quien ha llegado a los agravios personales con el gobernador, señala en entrevista que, independiente de la naturaleza de las diferencias, siempre debe haber espacio para el diálogo y los acuerdos, pues en política debe haber prudencia para llegar a entendimientos.

“Los agravios, incumplimientos, descalificaciones y las actitudes violentas e irresponsables del gobernador han sido muchos, pero precisamente estas actitudes demandan que uno recurra a lo más alto del nivel y la capacidad política. Nuca se cancela el diálogo”.

“Sí se puede corregir el rumbo, pero lo que preocupa es la falta de interés, la actitud soberbia, prepotente y autoritaria del gobernador que es reprobada hasta por sus propios colaboradores que perciben la imprudencia y la insensatez con la que conduce la política de Nuevo León”, dice el edil.

Recuerda que García ha actuado contra diputados del PRI y del PAN, en general, pero en particular ha hostigado a las mujeres políticas y a sus familiares, lo que representa ejemplo de violencia política de género.

Han sido públicos ataques a las priistas Lorena de la Garza, Perla Villarreal, Alhinna Vargas, y las panistas Cecilia Robledo, Lilia Olivares y Myrna Grimaldo. Vargas hasta fue a dar al hospital por presiones y ya presentó su renuncia para que asuma su suplente, Rosaura Guerra, que recientemente se sumó a MC.

César Garza. “Vergonzosa pelea de perros y gatos”. Foto: Monserrat López

El apodaquense dice que, si García quiere dialogar, estará abierto para construir gobernabilidad, pues es necesario que se suspenda lo que parece ser una “vergonzosa pelea de perros y gatos”, ya que nadie gana en el conflicto.

Luis Susarrey, legislador albiazul, considera que lo que quiere Samuel García es doblegar a la oposición para controlar también el Congreso Local.

“Nosotros hemos apoyado al gobernador con su reforma integral a la Constitución que propuso, y el presupuesto estatal. Pero eso no significa que seamos sus empleados. Vivimos en una democracia, y fuimos electos por la ciudadanía y somos un contrapeso, como es natural en la democracia”, dice.

En defensa de García, la diputada local emecista Sandra Pámanes dice que la confrontación se da por un intento del PRI y el PAN por restarle poder al gobernador con iniciativas que buscan socavar su poder de decisión.

Además, señala que los alcaldes de estos municipios buscan que el gobernador les entregue recursos por obras cuyos proyectos no han sido presentados, lo que hace suponer que quieren que les entregue el recurso en forma de “cheque en blanco” para usarlos en cuestiones que no pueden ser para el servicio de la comunidad.

El edil panista de Cadereyta, Cosme Leal, se quejó de que le clausuraron una quinta familiar “por motivos políticos”. Dice que, además, el mandatario le ha escamoteado al municipio los 113 millones que le corresponden de una partida este año, lo que ha afectado obra pública diversa, como un Centro de Salud, en la colonia Valle del Roble, que está detenido, y que afecta a 30 mil personas. Hasta ahora le han dado el 30% de ese monto, lo que no les alcanza para comprar las 20 patrullas que necesita el municipio.

Se queja de un trato diferenciado pues, en cambio, los recursos ya fluyeron a la alcaldesa de Allende, Patricia Salazar, quien dejó el PRI para irse a MC.

La debilidad de MC

Mientras tanto, al interior de Movimiento Ciudadano ya se han discutido algunas directrices para el futuro inmediato del partido y sus figuras en Nuevo León.

Después del anuncio de Luis Donaldo Colosio de que no va por la candidatura presidencial, fuentes del partido señala que buscará la reelección a la alcaldía de Monterrey, pues su desempeño ha sido aprobatorio en estos primeros dos años.

Hasta ahora, en el partido se estima que quienes van para la senaduría en la fórmula naranja del año entrante serán Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, que despacha de una oficina creada a su servicio, llamada Amar a Nuevo León, así como Agustín Basave Alanís, secretario del Ayuntamiento de Colosio.

Mariana Rodríguez. Por una senaduría. Foto: Germán Canseco

Debilitado el partido a nivel nacional por la falta de nombres y por la renuencia del mandatario de Jalisco Enrique Alfaro para sumarse al proyecto del dirigente Dante Delgado, García Sepúlveda juega permanentemente con su proyección presidencial, como estrategia de posicionamiento.

A él y al partido le convienen que el tema se mantenga vivo, pues es necesario reforzar la marca de MC. Aunque ya le pidieron a García Sepúlveda que sea mesurado con sus expresiones, integrantes del partido que hablaron con Proceso reconocen que no pueden con su compulsión por publicar videos en redes sociales y coquetear con la candidatura.

Dante Delgado ya dijo públicamente que Samuel se quedará donde está. Sabe que si se separa para inscribirse en el 2024 el electorado nuevoleonés no se lo perdonará. Abundan videograbaciones en las que jura que permanecerá seis años en la gubernatura.

También hay videos, ya desenterrados de su pasado como diputado y senador, que circulan de nuevo en redes sociales, en los que reprocha a su antecesor, Jaime El Bronco Rodríguez, por dejar el estado y lanzarse a la campaña presidencial en el 2018.

Pese a que ya está pactado que se quede, no hay seguridad de la dirigencia nacional, pues el joven gobernador puede tomar una decisión inesperada y lanzarse, aunque los sondeos de opinión, en este cierre de año, lo colocan alejado de los punteros.

PRI y PAN anunciaron que le negarán la licencia para separarse del cargo si la pide en el Congreso Local. Sólo con renuncia lo dejarían irse.

Pero si se va, afirman las fuentes al interior de MC, lastimaría seriamente movimiento naranja en Nuevo León, que tiene nula vida partidista en la entidad, con un dirigente, Miguel Sánchez, exdirector del DIF estatal, que fue rescatado por Samuel para que evitara la cárcel.

Sánchez es un dirigente silencioso que está amparado contra una orden de aprehensión, acusado de solapar el crimen de Ángel Manuel, de 14 años, quien murió en el DIF de la colonia Fabriles, de la capital, el 8 de febrero del 2022, golpeado por un empleado.

Por la debilidad institucional de MC en NL, que se sostiene por los nombres de Samuel, Colosio y Mariana, el chapulineo del gobernador seguramente provocará una reacción adversa de la ciudadanía en los comicios locales, según estiman en el partido.

La fracción del Revolucionario Institucional en el Congreso Local fue consultada por el reportero, pero optó por no dar entrevista por temor a represalias.

Samuel García no respondió a una solicitud de entrevista.