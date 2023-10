Ebrard dice que el equipo de Sheinbaum tuvo los resultados de la encuesta antes del conteo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de reiterar por enésima vez que no busca “otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia de la República”, Marcelo Ebrard Casaubón acusó a la cúpula de Morena y al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo de haber tenido los resultados de la encuesta “antes hasta el conteo”.

Desde que abandonó el proceso de selección de Morena, hace justo un mes, Ebrard ha denunciado el derroche de recursos públicos y el apoyo de gobernadores y de funcionarios de la Secretaría de Bienestar a la campaña de Sheinbaum; sin embargo, nunca había denunciado la encuesta como tal.

El excanciller lo hizo hoy durante un encuentro con simpatizantes en la alcaldía capitalina de Tlalpan. Durante su mitin, el político aseveró: “Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y las del pueblo. Nos trasciende”.

Después de exhortar a su audiencia a no “guardar silencio” y a denunciar “lo que estamos viviendo”, Ebrard recalcó que sigue esperando que Morena “reponga el procedimiento” de la encuesta, como producto de la impugnación que presentó el pasado 10 de septiembre, aunque suene “ingenuo” de su parte. “Sí estamos esperando a que eso suceda; exactamente es lo que estamos esperando”, dijo.

“Quiero reiterarles que su servidor no está aquí, ni ha hecho esta lucha para ver qué me dan. No es de cargo esto” aseveró Ebrard, quien agregó, minutos después: “Yo me comprometí con ustedes al luchar por la candidatura a la Presidencia de la República y no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia de la República”.

Preguntado por la prensa, después de su evento público, el excanciller se negó en definir su camino posterior a la resolución de su impugnación. “¿Por qué te adelantas?”, reviró a un reportero, que le preguntaba en qué partido pensaba lanzar su candidatura presidencial.