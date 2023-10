Tren Maya se inaugura el 15 de diciembre, de Palenque a Cancún, revela AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 15 de diciembre de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar el Tren Maya, pero solo de Palenque a Cancún, sin el tramo 5; el resto quedará listo entre enero y febrero de 2024, informó en su conferencia desde Quintana Roo.

“Hay algunos retos, desafíos uno de ellos es que estamos construyendo y se está lanzando el puente de Boca del Cerro en el Usumacinta, en Tenosique. Ya empezó a lanzarse, pero estamos hablando de cruzar el río más grande de México, el Usumacinta y es el cañón, la salida del río Usumacinta de la parte de arriba no navegable, ya la salida para el río navegable, esto en Tenosique”, dijo.

Agregó que “si tenemos suerte, porque la suerte cuenta en todo, en un mes y medio va a estar el puente y vamos a poder pasar a Palenque y vamos a poder inaugurar el tramo de Palenque a Cancún”.

El tramo 5 quedará pendiente pero confía en que concluirán del tramo de Cancún-Tulum a más tardar en febrero “yo creo que a finales de enero podemos abrir del tren, ya va a estar el aeropuerto (de Tulum) y a más tardar en febrero tenemos todo, los 1,554 kilómetros, en eso estamos, lo que deseamos es que empiece a funcionar el Tren, que se empiecen a vender los boletos” e indicó que buscaron inaugurar con tiempo el tren para que estén pendiente del funcionamiento y esperan comenzar a vender boletos una vez que esté listo el puente de Boca del Cerro.

“Eso es lo que queremos, a finales de febrero, no, finales de enero, no le queremos dar mucho margen, nos están escuchando los ingenieros y lo que queremos es seguir trabajando como se está haciendo 24/7 para seguir avanzando. Es muy importante que tengamos un tiempo para la operación del tren, no solo es inaugurarlo en agosto del año próximo y ya nos vamos en septiembre, no, queremos hacerlo con mucha anticipación para que empiece a funcionar y que nosotros nos hagamos cargo de la operación, del arranque, algo que pudimos hacer en el aeropuerto Felipe Ángeles”.

En caso del Tren Maya, afirmó que quieren tener tiempo para dejarlo operando, en diciembre van a llegar seis trenes y continuará su traslado en el tiempo.

“Hemos cuidado mucho no afectar ríos subterráneos, no afectar zonas arqueológicas, cenotes, por eso se tomó la decisión de hacer estos 80 kilómetros por arriba, hay pasos de fauna, como no se habían hecho en el país en toda la historia, el Tren Maya tiene más de 500 pasos de fauna y estos 80 km de viaducto sí tienen una altura promedio de 2, 3 metros porque va a arriba el tren”.

El presidente dijo que todos están invitados para la inauguración del 15 de diciembre, para lo cual habrá un vagón del tren para reporteros y otros asistentes a las conferencias matutinas de Palacio Nacional.

Pidió entender que estos recorridos son de supervisión y admitió que “la vez pasada llegamos a Cancún como a las 3 de la mañana, más o menos, entonces como no todos ven bien lo que estamos haciendo, no nos ven con buenos ojos imagínense cómo explicamos que es un trabajo de supervisión de ir viendo cómo están las vías, a cuánto se está desplazando, porque tiene que llegar a 160 km/h por eso estamos esperando”, aun cuando el propio mandatario fue quien hizo la invitación abierta y dijo que iría la prensa.

Del puente del que depende el avance, el mandatario federal agregó que se cuenta con los “ingenieros que son muy buenos esta obra está a cargo de Mota Engil, tienen que lograr con precisión que se encuentren los tramos y que se detenga, que se sostenga el puente. Es un puente que va a ser una obra de la ingeniería civil mexicana y va quedar el antiguo puente como testimonio, se construyó en 1950 cuando todavía Cancún estaba muy poco habitado”.