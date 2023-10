“Yo creo que no se va a construir” el muro fronterizo; Biden no está de acuerdo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para cumplir la ley, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe construir 36 kilómetros de muro fronterizo con México, pero no está de acuerdo con esa medida, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que confió: “Yo creo que no se van a construir”.

“El presidente Biden, hasta ahora, es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros y ellos aclararon que esto de construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición les están exigiendo que se construyan estos 36 kilómetros de muro. Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque así suele pasar en otros países y en México, que en Palacio las cosas caminan despacio”.

Después afirmó: “Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron: quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida más que nada publicitaria, porque estamos hablando de 3 mil 180 kilómetros de frontera y empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como mil 200 kilómetros, ¿cuándo van a terminar? Es pura publicidad”.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que proponer muros para detener la migración es “muy propagandístico” y se refirió al gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien acusó de colocar alambradas y obstáculos por un acto de publicidad, por el contexto electoral de Estados Unidos, para quedar bien con quienes están en contra de la llegada de migrantes por estar mal informados al grado de señalar que son quienes introducen droga a su país.

“Estamos contrarrestando toda esa campaña negra, de desinformación, manipulación y muchos ciudadanos estadunidenses ya están viendo las cosas de otra manera. Esas estrategias de publicidad y querer agarrar a México de piñata no les resulta y además no nos vamos a quedar callados, vamos a estar informando”, dijo.

La relación con el gobierno de Estados Unidos y los expresidentes, incluso Trump, ha sido de respeto y así continuará, aseguró; sin embargo, también apuntó que cada mandatario, republicano o demócrata, ha construido su tramo para congraciarse con los estadunidenses que, afirmó, no tienen toda la información.

Recordó que el tema del muro no se tocaba en la agenda de las comunicaciones bilaterales cuando Donald Trump era presidente y al momento de querer abordarlo en un contexto de pandemia, con la amenaza de gravar las remesas para la construcción del muro, el presidente López Obrador lo intercambió por la información que tenía de un túnel que conectaba a ambos países.

En ese momento, expuso el presidente López Obrador a Trump: “Nada más para que se tenga una idea de que en vez de construir muros queriendo solucionar el problema, que eso es pura faramalla, con todo respeto, lo que hay que hacer es construir puentes de amistad, entendimiento y atender las casusas. Me respondió que sí tenía yo un poco de razón y ya afortunadamente no se volvió a tocar el tema”.

El mandatario mexicano recordó que en Estados Unidos hay 40 millones de personas de origen mexicano que también son votantes y “si un partido está duro y dale diciendo mentiras calumniando a México, ese partido no va a tener votos de los mexicanos porque nosotros no merecemos ese trato y no vamos a ser juguete de nadie, nuestro país es respetuoso de las soberanías de todos los países y los consideramos como un pueblo hermano”.

La postura del gobierno de México es que la solución al tema migratorio está en atender las causas y no en la construcción de muros, con medidas coercitivas, ni militarizando la frontera, sino con el apoyo para el desarrollo económico y social de los países de donde vienen las personas migrantes.

En torno al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos, el presidente López Obrador consideró que fue una “muy buena y estamos conscientes de que se están dando estas relaciones en momentos complicados, complejos por las elecciones”.

Insistió en que la postura de los republicanos en la Cámara de Representantes es de insensatez e irresponsable, “estaba leyendo que se está ofreciendo el expresidente Trump como mediador para ver si se convierte en líder de la cámara y concilian, en medio de esta confrontación de Estados Unidos, estamos tratando estos temas: migratorio y narcotráfico. No hemos tenido problemas mayores y fue muy buena reunión la de ayer”.

También aclaró que no les dedicó sólo 58 segundos, porque estuvo más de dos horas al inicio del diálogo para abordar los temas de migración, narcotráfico y cooperación económica, para después dar paso a las mesas de trabajo, de las que, afirmó, se obtuvieron buenos resultados.