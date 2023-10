Claman por ayuda familiares de los tres aguacateros michoacanos desaparecidos

MORELIA, Mich. (apro).- Familiares de los hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz Medina, de 33 y 32 años, así como de Édgar Jafet Tavira Adame, de 23 años –los tres trabajadores aguacateros de Peribán desaparecidos desde el pasado martes 3–, realizaron una manifestación pacífica en el acceso principal de esa población para exigir su localización con vida.

Los tres jóvenes, que la mañana del 3 de octubre salieron para entregar una carga de aguacate en el estado de Jalisco, desaparecieron esa tarde cuando regresaban a su lugar de origen, en el tramo carretero conocido como “corredor de la muerte”, poco antes de llegar a la entrada de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, donde se perdió la comunicación con ellos alrededor de las 17:40 horas.

En un video difundido por el sitio de Facebook “Última hora UPN”, una hermana de dos de los desaparecidos señaló:

“Pedimos el apoyo y ayuda de toda la sociedad, ayúdenos de favor a encontrar a mis hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz Medina, y a Édgar Jafet. Por favor, ayúdenos a encontrarlos con vida, sanos, salvos; están extraviados desde el martes, no sabemos nada de ellos, lo último que supimos es que se perdieron en el, por supuesto que bien llamado ‘corredor de la muerte’.

“Por favor, ellos son gente de bien, ellos no hacen daño a nadie, no son funcionarios públicos, no tienen ningún cargo, pero de igual manera merecen que nos apoyen a que se traigan con vida.”

Sosteniendo una pancarta en la que pide el retorno de sus hermanos, y entre sollozos, la joven añadió:

“Los necesitamos, son indispensables en nuestras vidas, aunque no tengan ningún cargo público, son indispensables para mi madre, para mí como su hermana, para sus esposas y ni qué decir para sus hijos, para todos sus sobrinos, sus amigos; son gente de bien, ellos no hacen daño a nadie, nosotros no hacemos daño a nadie.

“Suplicamos a todos ustedes su apoyo, su ayuda; si saben algo del paradero de mis hermanos o de Jafet, por favor comuníquense, nos urge encontrarlos, nos urge traerlos con vida; en la familia tenemos ya muchos días de angustia y dolor, por favor, les suplicamos que nos ayuden, son mis hermanos, los quiero de regreso.”

De igual manera, solicitó compartir la información para localizarlos.

Aunque ya se presentaron las denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), hasta ahora no hay resultados de las investigaciones.