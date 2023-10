Fiscalía de Tabasco, bajo investigación por enredos en el caso de la muerte del médico Flores Silva

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una cadena de complicidades institucionales ha impedido el esclarecimiento de la muerte de un médico en Villahermosa, Tabasco, en condiciones que ni siquiera el Poder Judicial del estado ha buscado esclarecer pese a evidencias que apuntan a un presunto asesinato.

El doctor Jorge Enrique Flores Mendoza acusa a la fiscalía general local de buscar dar el carpetazo al caso de su hijo, el también médico Jorge Enrique Flores Silva, afirmando que se suicidó, pese a la existencia de elementos sobre un posible asesinado del joven profesionista.

Flores Mendoza, cirujano general y perito médico, explicó en entrevista que su hijo fue encontrado sin vida el 31 de diciembre de 2022, por su esposa, María del Carmen Silva García, así como por los hermanos de ella, tíos de la víctima, quienes acudieron a la casa del joven para ver que estuviera bien, ya que no respondía los mensajes y ese día se iban a reunir para las celebraciones de Año Nuevo.

“Mi hijo tuvo una fiesta el día 30 y el 31 tenía el compromiso con nosotros de hacer la cena. La situación es que, al llamarlo, no nos contestaba. Le digo a mi esposa que voy a su domicilio y –por circunstancias– ella llega antes y lo encuentra suspendido”, detalló el médico.

Posteriormente, la médica legista de la fiscalía estatal, Paola de la Cruz de los Santos, realizó una necropsia al cuerpo y dijo que la víctima murió debido a una asfixia secundaria a ahorcamiento, que significa que él mismo se lastimó.

Sin embargo, desde que vio el cuerpo, Jorge Enrique Flores Mendoza notó que la nariz de su hijo estaba desviada y tenía golpes en el rostro, mientras que en la funeraria le detectaron más heridas.

“Viene la parte donde nos entregan el cuerpo y mi cuñada se encarga de vestirlo, es donde la gente de la funeraria le alerta que está muy golpeado”, expone Flores Mendoza.

Esta fractura, así como otra en la apófisis transversa de la 7ª vértebra cervical del cuerpo de Jorge Enrique Flores Silva, encontradas por medio de unas radiografías que la misma fiscalía estatal realizó, fueron omitidas en la necropsia.

Debido a esas omisiones, el doctor Flores Mendoza presentó el 15 de marzo último, mediante su equipo legal integrado por los abogados Carlos Javier Guillén García y Damaris del Carmen Cuba Herrera, una solicitud de exhumación del cuerpo para poder revisarlo y resolver las sospechas.

CEDH Tabasco. Señalamientos contra la fiscalía estatal. Foto: Facebook / Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tabasco.

En consecuencia, Susana Saraí Huerta León, fiscal encargada del caso, pidió una ampliación de la necropsia al Servicio Médico Forense (Semefo) del estado, que fue realizada nuevamente por Paola de la Cruz de los Santos, quien volvió a plasmar irregularidades en ese documento, según Flores Mendoza.

El padre de la víctima también consultó sobre su hijo al médico legista Álvaro Eduardo Torres Gómez, y denunció que la fiscalía del estado no ha respondido a una nueva solicitud.

Debido a lo anterior, Flores Mendoza y sus abogados se reunieron con el fiscal general del estado, Nicolas Bautista Ovando, quien ordenó al director del Semefo y al coordinador de fiscales que se autorice la exhumación.

Para ello se realizó una audiencia el pasado 19 de junio, donde presentaron ante el juez de control varias pruebas de irregularidades en el caso que impedían la nueva exhumación.

El padre del joven médico explicó que el juez de control “nos pide cinco minutos de receso, pensando nosotros que nos iba a autorizar (la nueva exhumación), y regresa evidentemente con otra posición y nos niega la exhumación. Volvemos a documentar la necesidad de continuar con la exhumación y demostrar que el cuerpo está tratado, se embalsamó.”

Posteriormente se realizó una segunda audiencia, donde después de presentar datos y bibliografía que acrediten que el cuerpo de Jorge Enrique Flores Silva fue tratado y embalsamado, acusaron que el juez cambió de opinión y ya no les permitió la entrada después de uno de los recesos.

El 24 de septiembre último presentaron una queja ante la Comisión Estatal De Derechos Humanos (CEDH Tabasco) contra las acciones y omisiones de la autoridad.

Omisiones

Después de que llegaran las autoridades estatales a la casa de Jorge Enrique Flores Silva, recogieron su iPhone e iPad y se los llevaron para revisarlos y extraer información.

Tres meses después, a mediados de marzo pasado, Susana Saraí Huerta León, encargada de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Homicidios Dolosos, informó a Flores Mendoza y a su defensa legal que no pueden extraer información de los equipos del médico, debido a que no pueden acceder a ellos y que piensa devolvérselos. En respuesta, el padre de la víctima presentó a un experto para poder desbloquear los dispositivos.

“Cuando nos dicen que no se puede acceder a la información, vamos con un perito y él me pregunta: ‘¿Tiene el ID?’, le respondo que sí ‘¿Y la línea?’ y en ese momento me acuerdo de que la línea está a mi nombre”, relató.

“Entonces, me dice el experto, ‘compre un teléfono, cambie el chip y descargue’; y así le hicimos y ¡sorpresa! Estaba borrada la información de noviembre y diciembre, todo lo que es WhatsApp, conversaciones… borrado.”

El abogado Guillén García denunció que la fiscal increpó varias veces a Flores Mendoza en diversas entrevistas que tuvieron sobre el estado físico y mental de su hijo, “revictimizándolo”.

“’¿Sí sabía usted que su hijo era un alcohólico? ¿Sí sabía usted que su hijo era un drogadicto pendenciero?’ y cuestiones así como esas que a mí, como abogado, me tocó decirle ¿cómo es posible que revictimice a esta persona?”, expuso el defensor del padre del joven médico.

“De inmediato se intentó seguir una línea que el doctor difunto, hijo del doctor aquí presente, acudía con una psicóloga y que estaba siendo tratado. El día que nos manifestaron esa información, la licenciada Susana Sarai dijo: ‘¿Sí sabía que su hijo acudía con una doctora psicóloga del hospital Ángeles de Villahermosa?’”.

En ese momento, comentó el abogado, entró el comandante encargado de la investigación y le indicó a la fiscal que la psicóloga no conoció a Flores Silva y que nunca lo trató como paciente.

Fiscalía estatal. Omisión de datos. Foto: Especial

Guillén García añadió que encontraron sangre en el cuarto donde estaba el cuerpo del joven fallecido, por lo que se mandó esa muestra al área de Genética Forense de la Fiscalía Estatal, donde se determinó en dos informes que eso era sangre humana y que era del médico.

Sin embargo, estas pruebas fueron solicitadas por otro fiscal, el cual no dio su nombre, donde se emitió un tercer informe en el que señalaron que la prueba de sangre salió negativa y que no es sangre de Flores Silva.

Guillén García agregó que hubo mucha cerrazón por parte de la fiscal Huerta León y que fue hasta hace poco, cuando les cambiaron al fiscal de homicidios dolosos, que les hace sentir que va a ser más colaborativo, pero lo de la nueva exhumación no podría realizarse “por órdenes de arriba”.

Videos editados

Como parte de la investigación, la Fiscalía del Estado recogió los videos de dos cámaras de seguridad localizadas en la casa de enfrente de la residencia de Jorge Enrique Flores Silva.

El 17 de febrero último la Unidad de Análisis Táctico de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco presentó un informe, donde señaló que en los videos recopilados no se mostró hecho delictivo o sospechoso.

“No fue posible identificar personas o vehículos que pudieran estar relacionado en el hecho que se investiga”, dijo Miguel Ángel Reyes May, policía de investigación encargado de hacer la revisión, cuyo documento viene anexado en la queja presentada por la defensa en la CEDH.

Al respecto, Flores Mendoza y sus abogados solicitaron los videos para llevarlos con la criminóloga y perito especial María del Rosario Castellanos de Dios, para que revisara el contenido de las imágenes y tener una segunda opinión.

La perita detectó que en varios momentos entre el viernes 30 y el sábado 31 de diciembre de 2022 cuatro o cinco personas estaban dando rondines alrededor de la casa de la víctima. También encontró saltos de tiempo en los videos y por lo menos faltan 26 minutos de imágenes.

“Mediante el análisis y estudio del presente material bibliográfico se determina que el análisis presentado por la Fiscalía General del Estado de Tabasco carece y omite información relevante que se encuentra registrada y cargada en los indicios denominados cuatro DVD-R4.7 GB120 min, número de serie 691AB547, 691AB547, 691AB547, 691AB547”, concluyó Castellanos.