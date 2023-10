Detienen al presunto asaltante y agresor sexual de la joven de SLP

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – El sujeto que asaltó y abusó sexualmente de María, una joven de 26 años, la noche del jueves 5 de octubre, en la calle Bugambilias de la colonia Jacarandas, en San Luis Potosí, ya fue detenido por las autoridades, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

CERO IMPUNIDAD EN EL NUEVO SLP. Les informo que la Policía de Investigación logró la detención del presunto asaltante y agresor sexual de una joven en la colonia Jacarandas, reconocemos el trabajo de la @FiscaliaSLP y se refrenda el compromiso de que en SLP no hay impunidad. — Ricardo Gallardo Cardona uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@RGC_Mx) October 7, 2023

La agresión fue denunciada por la víctima de un par de sujetos que, a bordo de una motocicleta, se acercaron a ella, quien llevaba audífonos, y uno de ellos la acorraló, sacó una pistola, la despojó de sus pertenencias y después la atacó sexualmente.

“Unos sujetos en moto me vieron y uno de ellos se baja a quitarme mis cosas, mi celular, audífonos, dinero. Al descarado no le fue suficiente y me empezó a decir ‘te me haces antojable’ y empezó a decirme que lo bese, posteriormente me dijo que quería quitarme mi licra y ‘meterme una cogida’, si no accedía me iba a matar (sic)”, contó la joven en sus redes sociales.

“Después, pueden ver en el video cómo me lleva agarrada hacia un árbol que está frente a las cámaras y me hizo masturbarlo, me pidió que le hiciera incluso sexo oral, a lo cual no accedí y volvía a amenazarme de muerte y vio pasar más gente y fue cuando me dejó ir (sic)”.

De inmediato, la joven se dirigía a una cita con su fisioterapeuta al momento de la agresión, denunció su caso en redes sociales. Luego presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado indicó, entonces, que había abierto ya una carpeta de investigación.

“Ya iniciamos una carpeta de investigación en cuánto tuvimos conocimiento a través de las redes sociales. Ya está la policía de investigación ubicando el lugar para identificar… también teniendo contacto con la víctima para continuar con toda la indagatoria”, añadió.

Varias cuentas en redes sociales replicaron el video de vigilancia que grabó parte de los hechos y denunciaron al sujeto públicamente.

¿Qué hacer en caso de agresión sexual?

Ir a un lugar seguro.

Informar a un familiar o persona de confianza.

Denunciar el abuso ante las autoridades.

Acudir con un médico para un chequeo.