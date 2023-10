AMLO: “La ONU tiene que tener una acción protagónica” para solucionar conflicto Israel-Hamás

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe convocar a una asamblea con los países miembros para plantear una solución pacífica y evitar la guerra entre Israel y Hamás.

A dos días del primer ataque bélico de Hamás contra Israel, el presidente mexicano aseguró que el consejo de seguridad de la ONU “tiene que tener una acción protagónica” para dar salida al conflicto en aquella región.

“Se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona”, indicó.

El gobierno de México, dijo, está a “favor de la paz” y no considera que deba usarse la violencia.

“No intervención, cooperación para el desarrollo, solución pacífica… (). No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos víctimas por las guerras”, sostuvo en la conferencia de la mañana.

“Lamentamos mucho lo que está pasando” en el conflicto que sostienen Israel y Hamás, que hasta el momento ha causado poco más de mil muertos y decenas de rehenes.