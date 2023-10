AMLO propone al senador Héctor Vasconcelos como representante de México en la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El senador de Morena, Héctor Vasconcelos, es la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará para que sea el siguiente representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Que lleve nuestro mensaje a la ONU, que despierten, que se aviven, que actúen porque sí están muy burocratizados y hace falta que la diplomacia actúe más para evitar las guerras. Para qué se inventó la diplomacia y la política, para evitar la guerra”.

El nombre será enviado entre 15 días y un mes para que sea ratificado por el Legislativo y entre en funciones.

Antes, México deberá tener representación en un encuentro sobre el control de armas nucleares, para lo cual pidió al saliente, Juan Ramón de la Fuente, que represente al país, por considerar que hizo un trabajo “de primera”.

“Aún no estando como embajador le he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que nos represente Juan Román en esta reunión que todo el grupo de países lo eligió a él para conducir esta reunión, que tiene que ver con el desarme nuclear. Es muy importante su labor, se lo agradecemos mucho”.

Sobre Vasconcelos, indicó que “es una gente muy preparada, tiene directorado en Harvard, que se lo regresó su certificado cuando un presidente de México, que no voy a mencionar, después de salir de aquí lo convirtieron en maestro de esa universidad y en protesta Héctor devolvió su título a esa universidad muy famosa. Creo que es doctor en Harvard. No está de más que yo diga que es hijo de José Vasconcelos, uno de los mejores, si no el mejor, secretario de Educación Pública que ha habido en el país”.