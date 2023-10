AMLO se retracta: sí asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo se retractó y optó por acudir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre, en San Francisco, Estados Unidos, pese a la presencia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pero evitará la participación en la Cumbre de las Américas, donde excluyen a Cuba.

Incluso ironizó al aceptar que irá al encuentro donde también estará Boluarte: “Ahora sí que va a ser como llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas”.

“Es que tenía dos opciones: era Washington para el día 2, 3 y 4 y San Francisco, y opté por San Francisco, porque es una reunión que nos importa mucho por la relación, económica comercial, es una reunión de Asia-Pacífico y vamos a participar”.

El 21 de septiembre pasado, el mandatario federal anunció que desistía de ir a la reunión de Apec para evitar su encuentro con la mandataria peruana Boluarte.

Ahora comentó: “lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo pero me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos; no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir”.

Esta decisión, afirmó, es por convicción, porque tiene que mantener una “muy buena relación” con el gobierno de Estados Unidos, porque es conveniente.

“Tiene que ver con la reunión que se hizo en Los Ángeles. Es la Cumbre de las Américas y yo no estoy de acuerdo en que si se hace una Cumbre de las Américas no se invite a todos los países. Por eso no asistí a la primera y ahora se le va a dar continuidad a esa reunión en Washington y no puedo ir a esa”.

En el caso de la Apec reconoce que por la actitud del gobierno de Perú prefería no acudir, “por la injusticia que cometieron con el presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo, la oligarquía de Perú nunca lo aceptó por ser indígena, de la sierra. Una actitud muy clasista, racista, muy discriminatoria, y lo quitaron”.

Desde el inicio del mandato de Castillo, hizo el recuento, en el Congreso buscaron cómo destituirlo y al final lo llevaron a la cárcel, “toda una injusticia”, por lo que criticó que “se callaron todos los organismos de derechos humanos, tanto la ONU, la OEA y las organizaciones independientes, entre comillas, que sólo actúan cuando no van a causar enojo a los gobiernos hegemónicos o estas organizaciones fachadas”.

Su decisión, en un inicio, no fue por un asunto personal con la presidenta impuesta, Boluarte, “sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia; sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté. Voy a ir, claro, no voy a estar todo el tiempo”.

En el caso de la Cumbre de las Américas, cuestionó que en la búsqueda de la unidad “nadie tiene derecho de excluir y no se puede hablar de una Cumbre de las Américas si no participamos todos”.