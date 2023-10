“No al cobro de piso, si a la paz” claman en marcha contra violencia del crimen organizado en Motozintla

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; 09 de octubre (apro).- Miles de hombres y mujeres vestidos de blanco salieron este lunes marchar en Motozintla de Mendoza, enclavado en la Sierra Madre y Frontera de México con Guatemala, para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas, el cese de la violencia generada por dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio desde hace más de dos años.

Con pancartas y consignas donde se leía, “Marcha por la Paz”, la multitud marchó encabezados por un vehículo en el que una voz masculina en un altoparlante daba los motivos de esta movilización: “Queremos la paz para nuestra Sierra Madre”.

“La marcha pacífica”, como también la denominaron, los hombres y mujeres vestidos de blanco caminaron desde la entrada de la cabecera municipal hasta la plaza central del pueblo, donde realizaron un mitin.

“No al cobro de piso, sí a la paz”, decían las pancartas de los manifestantes, que realizaron esta segunda marcha en menos de una semana, la anterior fue el martes de la semana pasada.

“Hoy más que nada nosotros somos los que queremos los abrazos, no los balazos”, dijo el de la voz en el altoparlante.

“Hoy estamos marchando por la paz, queremos seguridad, queremos protección del gobierno federal y del gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas. Hoy nos hacemos presentes en una marcha para recordarles a los poderes del gobierno que aquí en esta región de Chiapas se está generando mucha violencia. Dónde está aquella frase tan bonita que decían: “abrazos y no balazos”.

Señaló que además de Motozintla, la población que vive los estragos de la narcoviolencia son Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Bellavista, La Grandeza y El Porvenir.

“Todos estos pueblos estamos sufriendo la violencia. Lo que le pedimos al gobierno es paz”, indicó el de la voz arengando a la población a sumarse a la marcha.

“Queremos paz, no queremos guerra, no queremos violencia, no queremos levantones, nada de eso”, agregó.