AMLO celebró que Norma Piña aceptó destinar 15 mil mdp de fideicomisos para Acapulco tras paso de Otis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró “la actitud” de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al aceptar la propuesta de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial eliminados por el Legislativo se destinen a la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez por la devastación que dejó Otis e instruyó a parte de su gabinete que se comuniquen con la ministra.

“Celebro lo que decidieron que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados lo veo muy bien”, en torno a los recursos legales que comienzan contra la eliminación de los fideicomisos que se dio en el Poder Legislativo, dijo que “ya ese es otro asunto, ya la decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos”.

Agregó que “no hay ningún problema, se va a resolver, ¿Quién? En el Poder Judicial con el Poder Legislativo porque nosotros no nos ha devuelto nada, porque todavía no se termina todo el proceso, toda la aprobación de la ley de ingreso y la de presupuesto”.

Un tercer aspecto es que si la Corte y en general el Poder Judicial no aceptan dar los 15 mil mdp “no hay problema tenemos recursos para apoyar a los damnificados. Sería muy bueno que esos recursos se aplicaran a la gente”.

Para la coordinación, el mandatario federal propuso un comité entre integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Estoy nombrando con ese propósito a la Secretaria de Gobernación y al secretario de Hacienda y se va a buscar la comunicación a partir de hoy con la ministra de la Suprema Corte y se va a tener comunicación con representantes del Congreso. Lo otro, del amparo, las instancias correspondientes van a resolver

Independientemente de lo que vaya a resultar o lo accesorio lo importante es que ayer hago un planteamiento y ayer mismo, para mí, de manera responsable hay una respuesta de la presidenta de la Corte. Hasta ahí me quedo y lo celebro por el bien de todos”.

Señaló que incluso “deben haber muchos enojados con eso, que se debe haber sentido traicionados porque apuestan al pleito: Cómo es que la presienta cede cuando debería seguir atacando, porque sus intereses son otros. Lo que ellos están pensando como decía Churchill no es en la próxima generación sino en la próxima elección (…) Ahora es el momento pleito, pleito, pleito, a la Suprema Corte, al Poder Judicial no se le toca, no se le toca, no se le toca y ahí están todos Álvarez Icaza, los del PAN, Javier… sí sí sí y aspirantes a cargos, pero este es un asunto distinto y tiene que haber división de poderes. Es asunto de Estado”.

El mandatario federal también difundió la carta que le enviaron desde el Legislativo en la que indican que se suman a la propuesta que hizo al Poder Judicial para la creación de un comité.

“Este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados de los Fideicomisos, que deberán reintegrarse a la Tesofe se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el estado de Guerrero”, indica el documento firmado por todos los grupos parlamentarios.

El presidente López Obrador añadió: “Que lo atiendan a partir de hoy Luisa María, va a buscar a la presidenta de la Corte y a los directivos del Congreso para buscar acuerdo y aquí se va a informar”.