Clara Luz Flores, exalcaldesa de Escobedo, buscará senaduría de Nuevo León por Morena

MONTERREY, N. L. (apro).- Clara Luz Flores Carrales anunció hoy que buscará la candidatura de Morena para la senaduría por Nuevo León, por lo que se separará de su actual puesto como secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La exalcaldesa de Escobedo, dijo que la convocatoria que lanzó Movimiento de Regeneración Nacional para inscribirse en el proceso interno no obliga a los funcionarios a pedir licencia, aunque ella sí lo hará para concentrarse en esta etapa del proceso de selección.

“Sí me voy a inscribir para aspirar a la candidatura para ser senadora por el estado de Nuevo León, porque me interesa el futuro del estado y trabajar por él, porque me interesa seguir construyendo para el estado y todos los ciudadanos. Espero que este estado que es pujante siga teniendo garantías de condiciones para seguir trabajando”.

“Y aunque la convocatoria no lo marca, sí voy a pedir licencia porque creo que es importante la congruencia de vida. No lo haré hoy (el registro), pero sí lo haré”, dijo hoy al finalizar una conferencia que impartió en la Universidad Regiomontana.

Quien fuera candidata a gobernadora de Morena en las elecciones del 2021, mencionó que desconoce quién es su compañero de fórmula, y aclaró que eso lo decidirá una encuesta que efectué el partido hacia su interior.

Los registros en Morena para las senadurías y diputaciones federales, a nivel nacional, estarán abiertas durante los días miércoles jueves y viernes, por lo que, a más tardar, el jueves, Flores Carrales espera inscribirse.

Se espera que en la localidad se inscriban también para la nominación por el senado, ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido, la delegada federal Judith Díaz, el diputado local Waldo Fernández, el ex diputado federal Mauricio Cantú y el activista Álvaro Suárez.

No ha expresado su intención la exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier, considerada un activo fuerte de Morena en Nuevo León.

Se registra Waldo Fernández

El diputado local de Morena Waldo Fernández González anunció en el primer minuto de este miércoles, cuando se abrió la convocatoria, se registró para buscar la nominación de Morena para el senado por Nuevo León.

Al expresar su intención por obtener un escaño en la Cámara Alta, en los comicios del 2 de junio, el morenista dijo que el partido arrasará en la contienda, debido a las fortalezas que ha demostrado a nivel nacional y, particularmente, en territorio nuevoleonés.

“Me inscribí de madrugada, de las primeras inscripciones a nivel nacional. Estoy muy contento de la oportunidad de democrática que es la encuesta, esperando que todo salga bien y seguros de que conseguiremos unidad. Vamos a arrasar en estas elecciones”.

“Tenemos, como presentación el gran trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mejor candidata que va en la boleta, Claudia Sheinbaum, tenemos un partido vivo y un movimiento legítimo, y gozamos del apoyo de la gente, como lo dicen todas las encuestas en Nuevo León”, dijo.

Señaló que, dependiendo de la prelación de género en el estado, podría ir en primero o segundo lugar de la fórmula, si es que es electo abanderado, aunque aseguró que acatará la indicación del partido.