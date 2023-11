La Casa Blanca monta ofrenda por el Día de Muertos; invitan a latinos a llevar fotos de sus seres queridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Casa Blanca montó, como en los dos años anteriores, una ofrenda por el Día de Muertos. Sin embargo, esta es la primera vez que se podrá ver durante los recorridos públicos para visitar la residencia del presidente estadunidense Joe Biden.

A través de su cuenta de X, la primera dama Jill Biden invitó a miembros de la comunidad latina a hacer un recorrido por la residencia oficial y a llevar una fotografía de sus seres queridos para colgarla en la ofrenda adornada con listones de colores, sarapes, imágenes religiosas, flores de cempasúchil y otros objetos típicos mexicanos.

“En honor al Día de los Muertos, Joe y yo invitamos a la comunidad latina a agregar fotos familiares a la ofrenda de la Casa Blanca como una manera de honrar los recuerdos y las vidas de sus seres queridos.

“Esperamos que todos los que visiten la Casa Blanca en los próximos días puedan tomarse un momento para reconocer a aquellos que hemos perdido y celebrar su legado”, escribió la primera dama en el mensaje que acompaña con un video de la ofrenda.

In honor of Día de los Muertos, Joe and I invited the Latino community to add family photos to the White House’s ofrenda as a way to honor the memories and lives of their loved ones.



We hope all who visit the White House in the coming days can take a moment to recognize those… pic.twitter.com/ByR0jh8maR