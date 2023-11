AMLO propone tres criterios para elegir candidatos a las gubernaturas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que para elegir a los y las precandidatos a las gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tengan “mucho ojo”, se fijen en tres elementos; además, aseguró que hay partidos que no tienen personal.

Los tres elementos que pidió contemplar a la hora de votar son: en primer lugar, el programa, “yo creo que eso es muy importante” que el programa contemple beneficiar al pueblo; el programa que postula un candidato o el partido que lo está postulando.

Aunque el planteamiento fue en torno a la elección de Morena para sus precandidatos, el presidente enseguida se enfocó en la oposición: “¿Ustedes creen que los del PAN están muy a gusto, satisfechos con el apoyo de los adultos mayores? Si de ellos dependiera, bueno, ya puse el ejemplo, lo hubiesen quitado porque esa mentalidad conservadora los lleva a pensar que eso es paternalismo, eso es populismo”.

Cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y planteó el programa de ayuda a adultos mayores, dijo, el expresidente Vicente Fox “salió a declarar –yo no digo mentiras– de que estaba mal que se apoyara a los adultos mayores, que había que ponerlos a trabajar, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura, con una pequeña recompensa en el último tramo de su vida, de su existencia, pero esa mentalidad conservadora predomina y tiene que ver con partidos, entonces a ver a ver a ver cuál es el programa”.

El señalamiento contra la oposición escaló a los cuestionamientos directos: “Tú que estuviste 36 años en el gobierno y nunca aumentaste el salario de los trabajadores, ¿me vienes a decir ahora que tu programa va a contemplar mejoras salariales? Pues hay que empezar a buscar al tonto que se los crea”.

El segundo aspecto a tomar en cuenta para la elección es el o la candidata, “¿quién es? ¿Tiene convicciones, tiene principios, tiene ideales o es un arribista, un politiquero, politiquera que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo y en una de esas para hacerse grande con la riqueza mal habida? Entonces mucho ojo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Le tiene respeto y amor al pueblo? O son de esos que nada más van a campaña, abrazan, saludan y ya no vuelven a visitar a la gente ni a hacer nada por la gente, nunca tiene tiempo para escuchar a la gente ya una vez que tienen el cargo”.

El tercer elemento es ver el instituto político, “¿de dónde viene el partido?, ¿cómo surgió el partido?, porque si volvemos al caso del PAN pues surgió, nació en 1939, durante el gobierno del general Cárdenas, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, crearon ese partido porque estaban en contra de la política del reparto agrario que llevó a cabo el general Cárdenas en el valle de Mexicali si hay ejidatarios, pues yo creo que no saben muchos que el PAN surgió en contra del ejido”.

Acusó que el PAN también surgió en contra de la educación pública, “decirlo para que los maestros tengan esos antecedentes”, además de señalar que no están a favor de los libros de texto gratuitos; y que se opusieron a que se recuperara el petróleo que estaba en manos de extranjeros.

Con los señalamientos, el presidente López Obrador aseguró que la población tiene información para que decida libremente “y nada de manipulación, ya ven cómo quieren inflar con la publicidad a candidatos, cuánto nos ha costado eso, cuánto daño han causado con la publicidad, engañando, introducen a un candidato al mercado como si se tratara de introducir un producto chatarra, un detergente, un Maestro limpio, o un alimento de esos que hasta dañan la salud pero como es mucha publicidad, así los encumbran para engañar a la gente”.

Al mismo tiempo aseguró que esas estrategias ya no funcionan porque el pueblo es mucha pieza y hay mucha politización, porque la mexicana es de las poblaciones más conscientes del mundo y con menos analfabetismo político.

Confió en que su movimiento “vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos y hay que tenerle confianza a la gente, porque también eso es importante. Antes como se elegía, el dedazo, si hubiese sido por el dedazo, no estaría aquí ella, no sería gobernadora (Marina del Pilar), bueno ni yo tampoco presidente”.

Añadió que desde el tiempo de Porfirio Díaz el presidente elegía a legisladores federales y gobernadores y éstos a las autoridades locales. “Se llegó a decir soy senador porque así lo dispuso el señor presidente, el pueblo ausente, no existía”.

En otros años las elecciones, afirmó, eran por dedazo, el destape, la cargada y el besamanos. “Ya eso ya se terminó, ahora a ver en el caso de algunos partidos se hacen encuestas, a ver quién está mejor y es la gente la que decide. Y el que se inconforma también tiene derecho a protestar, somos libres y hay varios partidos y hay unos que pues no tienen mucho personal, antes se decían cosas que ya no puedo repetir”.

El presidente aprovechó para recordar: “¿Se acuerdan las tarjetas que entregaban Monex, Soriana, por los votos?, solamente volteaban a ver a la gente cuando necesitaban los votos y ofreciendo: les vamos a hacer el puente, pero si no hay río, les hacemos el río, pero ya no, eso ya no funciona. Vamos a esperar que suceda”.