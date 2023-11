Desaira la Fiscalía de Veracruz a familiares de desaparecidos

XALAPA, Ver. (apro).- Colectivos de familias de personas desaparecidas se reunieron la noche de este jueves con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras dos días de protesta y la toma del Palacio de Gobierno.

A la reunión obligada tras nueve meses sin contacto, no acudió la fiscal general, Verónica Hernández ni Héctor Ronzón, director de servicios periciales, a pesar de que era una de las principales demandas de las madres de desaparecidos.

En la reunión que tuvo varios momentos tensos y duró casi cuatro horas, no se justificó la inasistencia de la fiscal y de su equipo, y el gobernador Cuitláhuac García sólo respondió: “No sabía que tenía que venir”.

García acudió con los titulares de la Comisión de Búsqueda y Atención a Víctimas para prometer una nueva reunión el 23 de noviembre, donde esté presente el mecanismo estatal de coordinación –que reúne a todas las autoridades involucradas en el tema de desaparecidos, incluyendo la fiscalía–.

Las familias le reclamaron su falta de atención tras dos días de manifestación y dormir una noche en las calles para obligarlo a tener una reunión, a lo que respondió que tenía una agenda que cumplir fuera de Veracruz y que había enviado emisarios para su atención.

“Sus respuestas fueron las mismas, nos hizo una reflexión del antes y el después, de que con su gobierno si hay diálogo y presupuesto, pero se le olvida que todo ha sido por presión de las familias, y le dijimos también que se transformó: cuando era candidato prometió apertura y no la hubo”, dijo uno de los familiares.

Los colectivos también reclamaron al gobernador la falta de cumplimiento de la declaratoria de emergencia por crisis humanitaria en Veracruz que firmó el día que tomó protesta como gobernador y que después olvidó. “Pero el gobernador sólo asiente, se encoge de hombros, no da respuestas concretas”, lamentaron.

Según el testimonio de las madres de desaparecidos, la reunión tuvo varios momentos de tensión, aunque el gobernador Cuitláhuac García intentó llevar el hilo conductor, las familias le pidieron escucharlas y esperar su turno: “La mesa la dirigió una madre de desaparecido que le indicó varias veces: ‘todavía no le toca’; así escuchó a más de 50 familiares”. Aspecto de la reunión.

Foto: Flavia Morales.

Los acuerdos

En la minuta firmada por el gobernador, funcionarios y 28 colectivos de familiares de desaparecidos en distintos puntos del estado y familiares no colectivizados hubo compromiso de seis acuerdos.

Uno de los más importantes es la solicitud al Congreso de Veracruz para que emita la convocatoria para elegir a la titular de la comisión de búsqueda a más tardar en diciembre, –ahora hay una encargada de despacho que, a decir de las familias, no cumple con el perfil para el cargo–.

Otro de los puntos acordados es agilizar un procedimiento ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar trámite a la apertura del panteón forense en Coatzacoalcos.

Los funcionarios también se comprometieron a realizar las cuatro sesiones del mecanismo estatal extraordinario –como establece la ley– y una reunión extraordinaria a solicitud de las familias.

Se revisará el acuerdo de límite de asistentes a la búsqueda en fosas clandestinas y se asignará un enlace de comunicación entre los colectivos de familias y el gobernador .

La promesa fue abordar temas específicos de búsqueda, hallazgo e identificación en la próxima reunión del 23 de noviembre.

Familiares en crisis al exponer sus casos ante Cuitláhuac

La reunión tuvo momentos difíciles, como cuando hasta el lugar llegaron dos ambulancias para atender a familiares que presentaron crisis nerviosa al exponer sus casos ante Cuitláhuac García.

Una de ellas fue Yesenia Ramírez Trejo quien contó el caso de su padre, Odilo Ramírez Reyes, desaparecido en Coatzacoalcos en septiembre de 2015.

Yesenia salió de la reunión en una silla de ruedas y señaló que exigió al gobernador Cuitláhuac García continuar con el caso de su padre, cuyos restos supuestamente habían sido hallados en una fosa clandestina en Actopan, pero sólo le entregaron un fémur que le aseguraron que es de su padre, y enseguida la fiscalía cerró la carpeta de investigación.

“Para ellos eso fue como entregarte el cuerpo completo de un familiar; a raíz de eso se nos han cerrado las puertas para seguir las búsquedas, no me imaginé que aceptar un fémur era como terminar el caso”, señaló.

Aunque en 2016 ya había una confronta que había dado positivo en ADN, no fue sino hasta 2020 cuando avisaron a familiares y en 2023 les entregaron restos. “Ahora pensamos que nos entregaron restos que no sabemos de quién son”.

Yesenia consideró una burla para las familias las ausencias de la fiscal general, Verónica Hernández, y del director de servicios periciales, y consideró necesario hacer cambios para agilizar la identificación de restos en las fosas clandestinas.

Una reunión con una pata chueca

En entrevistas a la salida de la reunión, familiares lamentaron que en la reunión no estuviera presente la fiscal general: “Es como una mesa a la que le falta una pata; su presencia era importante porque muchos de los señalamientos son justamente al trabajo de investigación e identificación”, señalaron.

María Elena Gutiérrez, familiar de Rafael Espinosa desaparecido en 2013 y parte del colectivo de buscando a nuestras y nuestros desaparecidos, señaló que esperaban mayor sensibilidad para atender los casos de desaparecidos.

“Casi todos los temas que se trataron tenían que ver con la fiscalía; el gobernador decía: ‘le vamos a comentar’, ‘nos va a contestar’, ‘le vamos a recomendar’, pero la fiscalía es autónoma y se puede dar el lujo de plantar a las familias”, cuestionó.

Fabiola Pensado madre de Argenis Yosimar, desaparecido en marzo de 2014, también cuestionó la ausencia de la fiscal a la reunión: “ De poco sirvió la reunión porque gran parte de los temas tienen que ver con las omisiones de fiscalía de Veracruz; se llegó a acuerdos, pero no tenía particularmente muchas esperanzas, si no ha hecho mucho en cinco años de gobierno, no lo hará ahora”.