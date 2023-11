Samuel García hará precampaña aún como gobernador; dice que se lanza porque tiene la aprobación de NL

MONTERREY, N. L., (apro).- El gobernador Samuel García pidió a los integrantes de su gabinete no aceptar candidaturas, ni distraerse de sus funciones en estos tiempos electorales, pero anunció que hará su precampaña para la Presidencia, con gira fuera del estado incluida, mientras es aún gobernador.

De igual manera, dijo que buscará la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano porque el pueblo de Nuevo León se lo pidió, y que va en segundo lugar de las preferencias, pues en encuestas ya superó a la aspirante Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México.

García Sepúlveda anunció que se registrará el domingo 12 como precandidato, pero hará precampaña en los últimos diez días del año, y se separará del cargo a partir del 1 de diciembre, para hacer efectiva, al día siguiente, la licencia que le otorgó el Congreso local.

Sostuvo que, en su lugar, como encargado del despacho se quedará su secretario general de Gobierno, Javier Navarro, y no el gobernador interino que proponen los diputados locales de oposición.

“La fecha oficial es el 2 de diciembre, que es la licencia. Recordemos que el origen de la precampaña es convencer a tu partido y yo creo que ya lo tengo más que convencido. La primera semana (de la precampaña) que es del 20 al 27, es aquí en Monterrey. Si acaso voy a Saltillo, Monclova, Matamoros, Reynosa. Pero formalmente, yo creo que el primero de diciembre vamos a dejar como encargado del despacho a Javier, que en base a las resoluciones judiciales se queda como encargado”.

“Y el 2 ya arranco, ahora sí, a Jalisco, a occidente, al sur, a la Baja y ya empieza formalmente. El 20 empiezan las precampañas y recordemos que en las precampañas no tienes qué estar separado del cargo. Entonces yo voy a cuidar mucho del 20 al 30 estar muy cerca de la ciudad, y ya el primero, que dejamos encargado a Javier, me deslindo completamente, para el 2 arrancar la gira nacional”, anunció.

Cuando se le recordaron los reclamos de la ciudadanía, por no cumplir los seis años de mandato de gobernador, García dijo que se va porque la gente se lo pide, y porque ya hizo una valoración “muy seria” para tomar esta decisión, y encuentra que a Nuevo león le va a ir “muy bien” tenerlo a él como candidato competitivo.

“En las encuestas propias ya estoy arriba de Xóchitl, estoy en segundo. Faltan siete meses y apenas me voy a registrar. Sí hay una gran probabilidad de que ganemos. Hemos estado midiendo y lo que le pido a Nuevo león es confianza, que esta decisión se tomó pensando en Nuevo León”, afirmó.

Explicó que en sus encuestas que mandó a hacer, en forma de tracking, incluyó preguntas que arrojaron los siguientes resultados aprobatorios: ¿Crees que Samuel se va a lanzar? 82%; ¿Quieren un presidente regio? 70%; ¿Te decepcionaría que Samuel se lance? 26%; ¿Votarías por Samuel? 55%.

Aunque él va de gira en su precampaña dijo que instruyó a su gabinete para que ninguno de sus integrantes haga trabajo proselitista, ni se distraiga.

“Justo lo que les pedí es que, para demostrarle a Nuevo león que no va a haber distracciones, todo el gabinete se queda jalando, no van a distraerse ni un minuto, porque quiero asegurar que mientras yo estoy en mi proyecto por la presidencia todos mis proyectos sigan imparables. Le he pedido que no (sean candidatos), es su decisión, pero espero que la respeten”, dijo.

Reveló que, por ahora, su esposa Mariana Rodríguez no se inscribirá como candidata al Senado, pues debe atender a la bebé de la pareja, Mariel, de ocho meses y ya en marzo contemplará si se registra para buscar la posición.