“Se rajan”: AMLO critica a ministra Piña por cambiar de opinión sobre recursos de los fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la disposición, en un principio, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para que los 15 mil millones de pesos de lo fideicomisos extintos por el Poder Legislativo sean destinados a Acapulco, ahora tendrá que esperar a que se resuelvan los amparos y recursos de inconstitucionalidad; “se rajan”, acusó.

“Es muy lamentable que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora cambian”, señaló.

Acusó que mantienen una alianza con panistas para llevar a cabo “estas maniobras leguleyas (…) incluso no sólo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio hay un acuerdo del Congreso y firman hasta el representante del PAN y ahora se rajan, se echa para atrás”.

El mandatario federal también se quejó de que ya son varios los amparos “y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar, mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, pero cómo es posible que este fideicomiso de 15 mil millones tenga tantos privilegios los ministros, que ganen 700 mil pesos mensuales, ganan más que los ministros del gobierno de Estados Unidos habiendo tantas necesidades”.

Reiteró que además los ministros violan la Constitución porque ganan cuatro veces más que el presidente de la República “y es un gremio muy conservador, porque cuando hicieron la asociación, cuando se llevó a cabo la mezcla que se conoce como Prian en pago desde Salinas le empezaron a dar al PAN el Poder Judicial. Al grado de que Zedillo con la misma política nombró a un panista como procurador de la República, le entregaron completamente ese poder a un partido”.

La mayoría en ese poder, añadió, son panistas y el resto “filopanistas, muy conservadores, debe haber excepciones, pero ese poder es de lo más conservador y muy corrupto y eso es lo que están demostrando”.

Insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional para que los mexicanos puedan elegir a los jueces, magistrados y ministros.

“¿Qué Es muy difícil que el pueblo elija? ¿No está preparado el pueblo para elegir a los jueces, magistrados, ministros? ¿No está preparado, como en la época de Porfirio Díaz, el pueblo para la democracia?”, cuestionó.