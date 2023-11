Traspié de Xóchitl: dijo que no trabajaría con “malos priistas”, “como Alito, Bartlet o como Fayad”

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchilt Gálvez, admitió que en el frente que ahora encabeza hay “una bola de oportunistas” que en este momento están ahí pero luego brincan a otro lado, y al agregar que “hay muy malos priistas” con los cuales ella no trabajaría, enlistó: “como Alito Moreno, Manuel Bartelt y Omar Fayad”.

Unos minutos después, la candidata del Frente Amplio advirtió que “hubo un mal entendido” y aclaró que se siente contenta de ir con el PRI, puntualizó que con su líder nacional ha coincidido en sacar adelante al país, que se siente muy bien acompañada por ese partido y por los priistas chiapanecos, y se comprometió a “trabajar muy duro para darle la vuelta a este tema”.

Al iniciar una gira de trabajo por Chiapas, Gálvez dijo que, si bien busca la candidatura presidencial en el Frente Amplio por México, esta visita a la entidad la hizo en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, para visitar algunas comunidades y municipios indígenas y dar a conocer las iniciativas y gestiones que ella ha hecho en favor de ese sector de la población.

Explicó que busca que se recuperen los fondos desaparecidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fondos con los que se hicieron muchas obras públicas en Chiapas en favor de los pueblos indígenas.

Agregó que también busca que se atienda el tema de la inseguridad en Chiapas, el tema de las mujeres, los niños y las niñas desaparecidas.

Al ser cuestionada sobre los priistas que forman parte del Frente, Gálvez cuestionó el caso de Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo, estado donde se habla, dijo, "de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos. ¿Y a poco el gobernador actual no sabía nada de eso? Pero como ya lo premian con una embajada, traicionó a sus propios principios”.

“Entonces, tenemos una bola de oportunistas que están aquí en un momento y luego brincan para otro lado”, aseveró.

“Yo estoy contenta con esta alianza, porque lo que nos está uniendo es un proyecto para sacar adelante al país. Y lo que nos une es mucho más que lo que nos divide”, dijo Gálvez.

Xóchitl Gálvez expuso que Claudia Sheinbaum lleva ya cinco años en campaña, mientras que ella lleva apenas cuatro meses, pero advirtió que, de alguna manera, esto apenas empieza.

Señaló que se esforzará para explicarle a todos los chiapanecos que su proyecto es el que tiene mejores propuestas.

“Cuando vinieron los de Morena les dijeron que le iba a ir mejor a Chiapas. Pero, vuelvo a preguntar: ¿Qué ha hecho este gobierno por Chiapas? Yo no veo ni siquiera una atención en materia de seguridad, no veo una atención en materia de salud, no veo una atención en materia del campo y en muchos otros rubros”, dijo Gálvez.