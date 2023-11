AMLO aseguró estar "muy contento" con los resultados del proceso para elegir candidatos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).--El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar "muy contento" y "satisfecho" por los resultados del proceso interno en el que se eligieron nueve candidatos para las próximas elecciones.

Desde Baja California, el mandatario señaló que "a verdad, muy contento, estoy satisfecho, porque fue un proceso ordenado, democrático, de altura de miras, porque hubieron quienes ganaron, hombres, y declinaron, por mujeres, pusieron por delante las convicciones, los principios que se tienen en Morena”.

El tabasqueño felicitó a Claudia Sheinbaum quien tendrá el "bastón de mando".

"Estuvo muy bien conducido por los dirigentes de Morena, y por la que tiene el bastón de mando, porque yo ya nada más soy, pues un militante con licencia, quien conduce el movimiento de transformación, es Claudia Sheinbaum, a quien le mando un saludo, y la felicito”, acotó.

Y la ensalzó ante las críticas de Felipe Calderón.

“Son de mala fe. Y son expresiones de gente que no tiene autoridad moral. Para decirlo de manera clara, el león piensa que todos son peludos. No es así. En nuestro movimiento hay principios, hay ideales, y quien tiene la dirección del movimiento es Claudia Sheinbaum, y es una mujer excepcional, honesta, que yo le tengo todo el respeto. Es mejor que yo, mejor que yo. No puedo decir más, porque entonces me van a cepillar. Pero es buenísima. Buenísima.

Y criticó al expresidente panista "o que pasa que el señor usurpador, porque él no ganó la Presidencia a él lo impusieron. Está ya en España, creo, con Salinas, con el licenciado Peña Nieto. No sé por qué les ha dado por irse a Madrid. Allá están los tres. Y pues está muy molesto"

Los candidatos que pelearán por las gobernaciones de Yucatán, Tabasco, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México.